Челлендж от Джамалы принял Фагот.

Телеканал 1+1 работает над новым пятым сезоном главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами". Уже совсем скоро праздник красоты и танца вернется на телеэкраны. Создатели шоу интригуют, что погрузят зрителя в атмосферу величественного бала, а также удивят новыми постановками и яркими звездными перевоплощениями.

На прошлой неделе певица и молодая мама Джамала начала традиционный #танціззіркамиchallenge - ежегодный звездный челлендж, с помощью которого участники нового сезона будут передавать танцевальный вызов друг другу с приглашением принять участие в шоу.

Певица бросила вызов украинскому музыканту Олегу Фаготу Михайлюте, который сегодня принял челлендж, опубликовав видео с зажигательным танцем. В свою очередь Фагот передал челлендж сразу пяти известным украинским и зарубежным артистам: Грегу Чапкису, Максиму Чмерковскому, Франсиско Гомесу, Александре Зарицкой и MONATIK. Кто из популярных личностей присоединится к шоу и в какой роли, зрители узнают уже совсем скоро.

Читайте такжеПадала на колени на ночной трассе: Билли Айлиш выпустила новый клип (видео)

"Я рад присоединиться к "Танцам со звездами". Этот проект точно станет для меня выходом из зоны комфорта. Я не танцевал более 10 лет, со времен участия в шоу "Танцую для тебя" на 1+1. Мне всегда нравились яркие видео с танцами, от MC Hammer до Jungle - они все очень разные, но каждый яркий по-своему. Я с детства наблюдал за различными стилями танца, потому что всегда хочется быть в материале. Поэтому и сейчас в инстаграм я подписан на различные танцевальные паблики. Теперь я полностью мыслями в танцах, и жду выхода на главный паркет страны", - прокомментировал Фагот свое участие в шоу.

Кто из звезд сядет в судейские кресла в новом сезоне, станет известно в ближайшее время. Создатели шоу интригуют обновлением судейского состава проекта.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич