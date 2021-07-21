Телеканал 1+1 работает над новым пятым сезоном главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами".

Уже совсем скоро праздник красоты и танца вернется на телеэкраны. Создатели шоу интригуют, что погрузят зрителя в атмосферу величественного бала, а также удивят новыми постановками и яркими звездными перевоплощениями.

На прошлой неделе участник группы Танок на майдане Конго Олег Фагот Михайлюта принял традиционный #танціззіркамиchallenge от певицы Джамалы и бросил вызов следующим звездам. Так, челлендж от Фагота принял украино-американский чемпион мира по латинским танцам, хореограф, победитель шоу "Dancing With The Stars" Макс Чмерковский. В видео он сообщил, что станет новым судьей "Танцев со звездами". Также Фагот передал вызов солистке группы KAZKA Александре Зарицкой. Певица приняла челлендж, опубликовав на своей странице в инстаграм видео, в котором танцы ей встречаются на каждом шагу.

"Я очень рада в этом году выйти на паркет "Танцев со звездами". Уверена, что новый сезон будет особенным. Мне хочется станцевать все виды танцев. Я любила танцевать с детства, с трех лет. Экспериментов было много, сначала это были народные танцы, потом бальные и даже рок-н-ролл. Мне все это очень нравилось, я любила наряжаться во все эти платья, украинские веночки и вышиванки. Если говорить о видах танцев, то больше жду самбу, думаю для меня она станет испытанием, а мы легких путей не ищем", - прокомментировала Александра Зарицкая свое участие в "Танцах со звездами"

Певица бросила вызов украинскому актеру, звезде сериала "След", трехкратному чемпиону Украины по стриптизу Алексею Суровцеву, а примет ли он #танціззіркамиchallenge, станет известно уже скоро.

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Автор: Диана Могилевич