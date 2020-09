В третьем выпуске выбыла Слава Каминская.

В воскресенье, 13 сентября, состоялся третий эфир самого танцевального шоу страны "Танцы со звездами", который был посвящен теме любви.

Сергей Танчинец и Яна Цибульская исполнили пасадобль. Этот танец певец посвятил своей супруге.

Арам Арзуманян и Тоня Руденко показали зажигательную сальсу. Яркий актер также посвятил свое выступление жене.

Юлия Санина и Дима Жук станцевали фокстрот. Рок-дива рассказала, что только со своим мужем узнала, что такое взаимная любовь.

Alyona Alyona и Юрий Гурич показали хип-хоп. Во время выступления рэперша даже тверкала.

Позитив и Юля Сахневич показали аргентинское танго. Надя Дорофеева, которая сидела в жюри, восхитилась страстью своего партнера по сцене.

Сергей Мельник и Аделина Дели станцевали ча-ча-ча. Судьям не очень понравился их номер.

Санта Димопулос и Макс Леонов станцевали страстную румбу, которая никого не оставила равнодушным. Этот поток сексуальности Санта посвятила своему супругу.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк исполнили венский вальс под чувственную песню I will always love you.

Ольга Фреймут и Илья Падзина показали самбу. При этом их номер оценили не очень положительно. На шоу даже разгорелся скандал между Фреймут и Кухар.

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко станцевали венский вальс. Нежный вальс актриса посвятила Тарасу Цимбалюку, с которым у нее когда-то были отношения и которого она до сих пор считает идеалом мужчины.

Тарас Цимбалюк и Яна Заец показали зажигательный джайв. После выступления актер сделал предложение руки и сердца своей девушке Тине.

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар станцевали контемпорари. Пара выбыла из шоу.

Олег Винник и Алена Шоптенко также показали венский вальс. Певец признался, что его первая любовь была не счастливой и не взаимной.

