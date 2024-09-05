Организаторы фестиваля объявили состав первых двух ретро секций – американской и украинской.

Организаторы восьмого кинофестиваля "Киевская неделя критики", который состоится с 17 по 23 октября 2024 года в столичном кинотеатре "Жовтень", объявили первые фильмы из нынешней программы.

В частности, фестиваль представил нынешний постер, на котором изображена актриса и певица Селена Гомес – звезда хита последних Канн "Эмилия Перес", за роль в котором она получила приз за лучшую женскую роль. Судя по всему, этот фильм покажут украинским киноманам в рамках нынешней Недели критики.

Также организаторы объявили состав первых двух ретро секций: в американскую вошли фильмы от Спайка Ли, Стивена Содерберга и Ричарда Линклейтера, а в украинскую – ленты Натальи Мотузко, Сергея Маслобойщикова и Николая Рашеева.

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Международная ретроспектива в этом году будет состоять из фильмов из США времени расцвета инди и будет называться "Страннее рая":

Полнометражный дебют автора трилогии "Оушен" Стивена Содерберга "Секс, ложь и видео" (1989) к 35-летию фильма.

Один из лучших фильмов по версии журналов Empire, Variety, Entertainment Weekly и газеты The Guardian – "Ошеломленные и смущенные" (1993) Ричарда Линклейтера.

"Лак для волос" Джона Уотерза (1988) – мюзикл от автора "Плаксия" о девушке-подростке Трейси, которая неожиданно становится звездой популярного телешоу и должна пройти через продюсеров-расистов и жестокую конкуренцию.

Музыкальная coming-of-age-драма "Вдребезги" Сюзан Зайдельман (1982), рассказывающая об амбициозной и бесцеремонной Рен, которая стремится к славе в мире панк-рока, но ее единственный талант – это умение создавать проблемы.

Один из лучших фильмов обладателя двух премий "Оскар" по версии журналов Empire, Variety, Entertainment Weekly и газет The New York Times и The Guardian, Спайка Ли "Делай как надо" (1989), отмечающий 35-летие.

"Шоу ужасов Роки Горора" (1975) Джина Шармана – непристойная черная комедия, рассказывающая о двух влюбленных, которые попадают в зловещий замок на пути к своему другу. Здесь пара встречает таинственного ученого, который показывает свое последнее творение.

"Эта программа посвящена независимой сцене кино США 70-90-х годов. В этот период оформляется само понятие инди-фильма как отдельной эстетики и способа продукции. Именно тогда кино, созданное за кулисами больших голливудских студий, становится частью общего культурного и экономического ландшафта страны", – рассказали кураторы фестиваля.

В программу украинского ретро, которая в этом году называется "Жуткое время", вошли:

Черно-белый фильм Суламиф Цибульник "Карантин" (1968), рассказывающий о замкнутом круге: врачи в научно-исследовательской лаборатории создают вакцину против опасной инфекции и случайно заражаются этим вирусом.

Хоррор Николая Рашеева "Оберег" (1991), снятый по произведениям Владимира Дрозда и рассказывающий о двух братьях из полесского села, которые перебрались в Киев в поисках лучшей жизни. Один из них сразу оказывается в водовороте жизни, другой – на его обочине. После загадочной смерти первого из них, его дело продолжает другой.

Снятый по мотивам повести писателя-шестидесятника Валерия Шевчука "Петр Утеклый", фильм "Чудо в краю забвения" (1991) Натальи Мотузко рассказывает об убийстве двух братьев-близнецов, которых жители села считают одним человеком.

Фильм "Градус черной Луны" (1992) Натальи Киракозовой, снятый по мотивам романа представителя "наших 20-х" Юрия Смолича "Хозяйство доктора Гальванеску", – это история молодой журналистки Юлии, дочери известного ученого, которая пытается раскрыть тайну исчезновения знаменитого доктора-трансплантолога Гематоса, работами которого увлекался ее отец.

Дебютный фильм Сергея Рахманина, одного из самых самобытных режиссеров, работавших в 1990-х на Одесской киностудии, "Человек К" (1992) – это свободная экранизация дневниковых записей Франца Кафки.

Созданный по мотивам произведений Франца Кафки псевдодокументальный репортаж из вымышленного мира "Певица Жозефина и мышиный народ" (1994) Сергея Маслобойщикова покажут в 30-й юбилей фильма. Он рассказывает о настоящем кумире жителей черновицкого театра – певице Жозефине, которая разделяет тревоги своего сообщества, однако все время требует особого внимания к своей персоне.

"Украинское кино часто ассоциируют с кино поэтическим. Эта традиция, начавшаяся с Александра Довженко и продолжившаяся в кинематографе 1960-1970-х целой волной Украинского поэтического кино, выходила за пределы нарративов и эстетических средств реализма. Одной из предпосылок такого выхода стала неразрывная связь украинского кино с богатыми традициями фантастической (в широком смысле) украинской классической литературы и фольклора. Эта программа предлагает расширить подобные связи, выйдя за канон Украинского поэтического кино и продемонстрировать последовательный интерес украинского кинематографа к другим литературным традициям: современной фантастической литературе (Юрий Смолич), мрачной прозе (Владимир Дрозд, Валерий Шевчук) и мировой литературе модернизма (Франц Кафка)", – комментируют кураторы фестиваля.

Также организаторы рассказали, сколько в этом году будут стоить билеты на фестиваль. Как и в прошлые годы, на нем будет действовать система абонементов, продажа которых уже стартовала на сайте мероприятия. Их стоимость по ранней цене – 950 гривень (полный), 550 гривень (дневной) и 400 гривен (студенческий). Билеты на некоторые отдельные сеансы поступят в продажу позже.

Напомним, также в рамках Киевских недель критики проходит вручение ежегодной премии "Киноколо".

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