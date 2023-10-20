"Киевская неделя критики" является главным фестивалем арт-кино в Украине.

18 октября в Киеве завершился 7-й кинофестиваль "Киевская неделя критики", и уже сегодня стало известно, что в следующем 2024 году одно из главных кинособытий Украины состоится с 17 по 23 октября.

Об этом объявили организаторы фестиваля.

Напомним, фестиваль традиционно проходит в киевском кинотеатре "Жовтень" каждую осень, начиная с 2017 года. В программу фестиваля входят фильмы с лайн-апов главных мировых кинофестивалей года, а также ленты, имевшие значительное влияние на историю кинематографа или посвященные выдающимся деятелям киноискусства. После каждого показа фестиваля происходит дискуссия зрителей с кинокритиками.

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Чем запомнилась 7-я Киевская неделя критики

В этом году "Киевская неделя критики" проходила в Киеве с 12 по 18 октября. В рамках мероприятия зрителям показали 26 фильмов. Среди них были громкие новинки как украинского, так и иностранного производства с самых известных мировых кинофестивалей, а также ретроспективные показы признанной классики.

В частности, украинские киноманы смогли посмотреть фильм-победитель нынешних Канн "Анатомия падения", финскую трагикомедию "Опавшие листья", украинскую нуарную драму "Ля Палисиада", ЛГБТ-вестерн Педро Альмодовара "Странный образ жизни" и еще немало интересных новинок.

Кроме того, в рамках фестиваля состоялась церемония награждения шестой национальной премией кинокритиков "Киноколо". Среди победителей нынешней премии – фильмы "Ля Палисиада", "Люксембург, Люксембург" и "20 дней в Мариуполе".

Как отметили организаторы мероприятия, количество посетителей фестиваля выросло несмотря на то, что событие уже второй раз проходит во время полномасштабной войны: в этом году насчитали более 8500 посещений (в прошлом году показатель был 6500, а в 2021 году – почти 5000).

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