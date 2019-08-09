У группы Slipknot вышел первый за пять лет альбом

В пластинку под названием «We Are Not Your Kind», уже шестую по счету, вошло 14 песен.

Американская рок-группа Slipknot выпустила первый за пять лет альбом. В пластинку под названием «We Are Not Your Kind», уже шестую по счету, вошло 14 песен.

Альбом вышел на лейбле Roadrunner Records и спродюсирован Грегом Фидельманом. Его стоимость на данный момент достигает до тысячи гривен.

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Название альбома отсылает к припеву песни «All Out Life», выпущенной группой в 2018 году. В релиз она не вошла.

Ранее Slipknot выпустила три сингла: «Unsainted», «Solway Firth» и «Birth of the Cruel».

Как сообщал УНИАН, культовые рокеры AC/DC показали изначальный вариант обложки альбома Highway to Hell.