У группы Slipknot вышел первый за пять лет альбом

В пластинку под названием «We Are Not Your Kind», уже шестую по счету, вошло 14 песен.

Американская рок-группа Slipknot выпустила первый за пять лет альбом. В пластинку под названием «We Are Not Your Kind», уже шестую по счету, вошло 14 песен. Альбом вышел на лейбле Roadrunner Records и спродюсирован Грегом Фидельманом. Его стоимость на данный момент достигает до тысячи гривен. Название альбома отсылает к припеву песни «All Out Life», выпущенной группой в 2018 году. В релиз она не вошла. Ранее Slipknot выпустила три сингла: «Unsainted», «Solway Firth» и «Birth of the Cruel». Как сообщал УНИАН, культовые рокеры AC/DC показали изначальный вариант обложки альбома Highway to Hell.

