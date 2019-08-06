Культовые рокеры AC/DC показали изначальный вариант обложки альбома Highway to Hell (фото)

Изначальный вариант отличается от итогового тем, что музыканты на нем "объяты пламенем".

Знаменитая австралийская рок-группа AC/DC опубликовала первоначальный вариант обложки альбома Highway To Hell, который вышел 40 лет назад – 27 июля 1979 года.

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Изображение появилось в Instagram команды. От итогового варианта оно отличается тем, что музыканты на фото «объяты пламенем», а название альбома красуется на грифе гитары. Отмечается, что этот вариант отклонила американская компания звукозаписи.

Альбом все же вышел с оригинальной обложкой, но только на территории Австралии, где его продвигал лейбл Albert.

Пластинка Highway to Hell получила признание как у слушателей, так и у критиков по всему миру. В США альбом стал платиновым.

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