Какой церковный праздник отмечают 2 мая по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

2 мая по новому церковному календарю вспоминают святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, а также перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба. В этот же день - Великий четверг, или Чистый четверг. О традициях и приметах 2 мая, что отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

2 мая 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

2 мая по новому стилю (15 мая - по старому) - день памяти святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского. В этот же день состоялось перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба.

Афанасий родился около 297 года в городе Александрии. Он был из семьи благочестивых христиан, ему дали хорошее образование, и мальчик с малых лет изучал Священное Писание.

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Однажды произошел случай: Афанасий играл со сверстниками и, играючи, они с ребятами решили крестить своих друзей-язычников. Афанасия избрали "епископом", и он провел "обряд крещения". Все это время за ними из окна наблюдал Александрийский патриарх Александр. Он попросил, чтобы к нему позвали детей с родителями, поговорил с ними и выяснил, что обряд во время игры дети провели по всем правилам. Поэтому патриарх признал крещение действительным.

Со временем Афанасия присоединили к клиру, позже посвятили в сан диакона, и он сопровождал патриарха Александра в 325 году на I Вселенский Собор в Никее.

После смерти Александра Афанасий стал его преемником. На новой должности он испытал немало гонений, но, несмотря ни на что, продолжал твердо отстаивать веру и выступал против арианской ереси. Было время, когда Афанасий остался единственным православным епископом - все остальные уклонились в ересь. Умер патриарх в возрасте 76 лет, оставив после себя труды в защиту православия.

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Борис и Глеб (в крещении Роман и Давид) - младшие сыновья великого киевского князя Владимира Красное Солнышко, а также братья Ярослава Мудрого и Святополка Окаянного.

Борис родился в 986 году, Глеб - в 990-м. От отца молодые князья получили земли: Борису дали в княжеский удел Ростов, а Глебу - Муром. Как и отец, братья вели благочестивый образ жизни, знали Священное Писание, но стали жертвами междоусобицы. В 1015 году князь Владимир призвал Бориса в Киев и доверил ему свою дружину - Борис отправился в поход против печенегов. В это время Владимир внезапно умер. В Киеве остал его старший сын, Святополк - он опасался, что Борис будет претендовать на княжеский престол. Но Борис сказал, что не будет воевать за власть и распустил войско. Святополк не поверил и подослал к брату убийц - Бориса убили во время утренней молитвы.

Расправился Святополк и с братом Глебом, который предпочел умереть, но не поднимать руки на брата. Борис погиб в возрасте 29 лет, Глебу было 25 лет.

Спустя несколько лет другой сын Владимира, князь Ярослав, разбил дружину Святополка и тот бежал в Польшу. Ярослав построил в Вышгороде возле Киева храм в честь убитых братьев и перенес туда их мощи.

Благоверные князья Борис и Глеб - первые канонизированные святые. Их называют князьями-страстотерпцами, так как они погибли не за веру, а за то, что проявили беззлобие и исполняли Божьи заповеди. Их мощи считаются чудотворными - известно шесть случаев исцеления на их могиле.

Борису и Глебу молятся о выздоровлении от болезней, особенно от слепоты и болезней ног, просят укротить вражду и злобу, помочь защитникам Украины и сохранить мир в семье.

Праздник 2 мая по старому стилю - день памяти преподобного Иоанна Печерника и Великий четверг.

О чем говорят приметы на 2 мая

В народном календаре 2 мая - праздник Бориса и Глеба. Приметы дня говорят о том, какой будет погода в мае и летом:

жаркое солнце в этот день - к хорошей погоде;

ветрено и холодно - будет прохладным все лето;

солнце особенно красивое на закате - лето будет сухим;

собирается гроза - жди непогоду на несколько дней.

2 мая слушают, не слышно ли пение соловья: если он запел, то лето наступит раньше календаря.

Что можно делать 2 мая

2 мая по новому и старому календарю - Великий четверг, или Чистый четверг. В этот день вспоминают, как во время Тайной вечери Христос дал апостолам хлеб и вино и сказал: "Сие есть тело Мое и сия есть кровь Моя". После этого он с учениками ушел в Гефсиманский сад помолиться, где его предал Иуда Искариот.

Утром в Чистый четверг идут в церковь, где исповедываются и причащаются, по возможности посещают службу и вечером. В храмах в Великий четверг проходит особая служба "Двенадцати страстных Евангелий", на которой вспоминают о страданиях Господа.

В этот день принято готовиться к Пасхе - печь пасхи, красить яйца, а также делать генеральную уборку в доме и купаться, обычно это делают на рассвете.

Народные приметы советуют в этот день, подметая в доме, мести не к порогу, а от порога к центру, чтобы сохранить достаток и благополучие. Также одна из примет Чистого четверга - нужно трижды пересчитать все деньги в доме, на рассвете, в полдень и на закате. Считается, что таким образом можно привлечь деньги в дом.

Что нельзя делать 2 мая

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ссориться, выяснять отношения и провоцировать конфликты, отказывать в помощи, веселиться. В церкви не проводят венчание и таинство крещения - только торжественные службы.

Народные приметы запрещают в этот день давать деньги в долг - можно отогнать удачу от дающего.

Ранее мы подробно рассказывали, почему Страстная неделя считается одной из самых важных в церковном году, а также значение и запреты каждого дня.

2 мая - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Афанасий, Борис, Глеб, Зоя, Михаил, Роман, Давид.

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