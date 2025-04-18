Какой церковный праздник отмечают верующие 19 апреля по старому и новому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

19 апреля по новому церковному календарю чтут память преподобного Иоанна Печерника. Сегодня же - Великая суббота Страстной недели, последний день Великого поста и канун светлого праздника Пасхи. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому календарю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 19 апреля (2 мая по старому стилю) - день памяти преподобного Иоанна Печерника, который жил в VIII веке в Иудее.

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О святом сохранилось немного сведений. В молодости Иоанн решил оставить мирскую жизнь и отправился в Лавру преподобного Харитона.

Лавра находилась недалеко от Вифлеема, возле Мертвого моря и называлась Ветхой (древней) или Суккийской Лаврой. Иоанн поселился в ней и всю жизнь посвятил служению Богу. Его рукоположили в сан пресвитера и прозвали Ветхопещерником. В монастыре Иоанн и умер - "добре свершив всякую добродетель".

Какой церковный праздник 19 апреля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святителя Мефодия, архиепископа Моравского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

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19 апреля у православных - Великая суббота, последний день Великого поста и канун Пасхи. Согласно преданию, в этот день Христос, который умер на кресте, попал в ад, откуда вызволил души праведников, а также Адама и Еву.

В храмах уже начинаются торжественные службы, священники облачаются в светлые праздничные одежды, весь мир замирает в ожидании чуда - Христова Воскресения.

В Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме сходит Благодатный огонь - он знаменует Воскресение Христово. Интересно то, что огонь сходит ежегодно и именно накануне православной Пасхи. Благодатный огонь уникален - он не обжигает в первые минуты. Из Иерусалима его развозят в разные страны мира.

О чем говорят приметы на 19 апреля

По приметам дня судят о том, какими будут весна и лето:

если тепло - конец мая будет холодным, а если холодно - то теплым;

береза уже распустилась, а ольха только начала - лето будет жарким;

хмурый и дождливый день выдался - июнь будет солнечный и сухой.

19 апреля наблюдают за закатом солнца: если он золотистый - ближайшие дни будут теплыми.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 19 апреля не стоит начинать ссоры, скандалы, ругаться, сквернословить, отказывать в помощи, особенно бездомным людям и животным. Не советуют убирать, стирать, гладить, работать в саду и на огороде, веселиться, устраивать свадьбы, дни рождения, употреблять алкоголь. В этот день нужно отпустить проблемы и настроиться на атмосферу предстоящего праздника.

Заканчивается Великий пост, Великая суббота - последний день поста, можно есть горячие блюда без масла.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не следует думать о плохом - мысли обладают сильной энергетикой и могут материализоваться. Также запрещено давать в долг деньги и считается, что в этот день лучше не разводиться - иначе еще три года не женишься.

Что можно делать 19 апреля

В православный праздник сегодня обращаются в молитвах к святому Иоанну - просят защиты от воров, а также о скором поиске украденных вещей.

Великую субботу следует провести в спокойствии - ее, как и Страстную пятницу, считают днем скорби. Можно заканчивать последние приготовления к празднику, печь пасхи. В этот же день начинают освящать в храмах пасхи и яйца.

По народным традициям этот день благоприятен для начала новых дел, в том числе и финансовых, и удачен для поездок. Считается, что сегодня нужно обязательно помочь бездомным - животным и людям, любая подобная помощь притянет в дом благополучие.

Кто отмечает день ангела 19 апреля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Антон, Виктор, Георгий, Димитрий, Иван и Семен.

По старому стилю день ангела у Евтихия, Мефодия.

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