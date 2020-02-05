Рецепты самых вкусных и пышных сырников

Предлагаем Вам рецепты вкусных и легких в приготовлении сырников, которыми можно побаловать всю семью, ведь сырники - полезны не только взрослым, но и малышам.

Сырники - традиционное блюдо украинской кухни. Их принято готовить на завтрак, ведь времени на готовку уходит совсем немного. Особенно вкусными получаются сырники из домашнего творога. Подают их традиционно со сметаной. УНИАН собрал для Вас рецепты традиционных и оригинальных сырников. Готовьте хоть каждый день!

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Сырники классические

Творог - 400 г

Яйцо - 1 шт.

Сахар - 4 ст. л.

Соль - 1 щепотка

Мука - 2 ст. л.

Ванильный сахар - 1 пакетик

Масло растительное - для жарки

Соединить в миске творог, яйцо, сахар, ванильный сахар и соль. Перемешать до однородности и постепенно добавить муку. Тесто должно получиться плотным, чтобы можно было скатать мягкий шарик. Формируем сырники и обжариваем их на сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.

Сырники на топленом масле

Творог - 500 г

Мука - 0,5-0,75 стакана

Яйца - 1 шт.

Сахар - 2 ст. ложки

Масло топленое - 20-30 г

Соль - 0,25 ч. ложки

Творог перетереть или измельчить блендером. Добавить муку, яйцо, сахар, соль. Тесто должно получиться очень мягким, но не липким. На засыпанном мукой столе раскатать колбаску диаметром около 5 см, нарезать на кусочки около 1-1,5 см. Получившиеся сырники обвалять в муке и обжарить на топленом масле с обеих сторон.

Сырники пышные

Творог (жирностью не менее 5%) - 400 г

Яйцо - 1 шт.

Мука - 2-3 ст. ложки

Сахар - 2 ст. ложки

Сахар ванильный - 10 г

Соль по вкусу

Творог перетереть через сито или взбить блендером. Добавить яйца, щепотку соли и муку. Затем добавить сахар и ванильный сахар. Из получившегося теста сформировать сырники, обжарить на растительном масле около 3-4 минут с каждой стороны на среднем огне. Под конец накрыть сковороду крышкой, чтобы сырники лучше пропеклись.

Сырники с манкой

Творог - 300 г

Яйцо - 1 шт.

Мука - 50 г

Манка - 30 г

Соль - 1 ч. ложка

Сахар - 1 ст. ложка

Разрыхлитель - 0,5 ч. ложки

Масло растительное для жарки

В блендере взбить творог с яйцом. Добавить соль, сахар и манку. Хорошо перемешать. Добавить муку с разрыхлителем. Дать тесту настояться около 15-20 минут, чтобы манка набухла. Формировать сырники на присыпанной мукой поверхности, отделяя тесто столовой ложкой. Жарить на среднем огне с обеих сторон.

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Сырники с изюмом

Творог - 500 г

Яйца - 1-2 шт.

Сахар - 1,5-2 ст. л.

Крупа манная - 2-3 ст. л.

Мука - 2 ст. л.

Изюм - 3 ст. л.

Соль - 0,3 ч. л.

Для начала залить изюм горячей водой, чтобы он стал мягче. Творог перетереть, добавить яйцо, сахар и соль. Добавить муку и манную крупу. В конце добавить соль и сахар. Всыпать изюм и дать тесту постоять около 15 минут, чтобы манка набухла.

Руками сформировать сырники, обваливая их в муке. Жарить на растительном масле с двух сторон на среднем огне.

Львовский сырник (без муки)

Основа:

Творог - 500 г

Сахар - 150 г

Яйца - 4 шт.

Масло сливочное - 80 г

Крахмал - 1 ст. л.

Лимон - 1 шт.

Соль - 0,5 ч. л.

Ванильный сахар - 1 ч. л.

Глазурь:

Масло сливочное - 20 г

Сметана - 3 ст. л.

Сахарная пудра - 2 ст. л.

Какао - 2 ст. л.

Творог протереть через сито или перебить блендером. Желтки перетереть с сахаром и ванильным сахаром. Добавить размягченное сливочное масло и творог. Добавить крахмал, цедру лимона и сок половины лимона. Все хорошо перемешать. Вмешать в тесто взбитые до твердых пиков белки. Выпекать сырник в форме с пергаментом около 40 минут при 180 градусах.

Для глазури растопить масло, добавить сметану, сахарную пудру и какао. Хорошо перемешать, чтобы не было комочков. Еще теплую глазурь нанести на остывший сырник. Дать настояться в холодильнике минимум 8 часов, а лучше оставить на ночь.

Начинка для сырников

- Вареная сгущенка

- Изюм

- Курага

- Чернослив

- Арахисовая или кунжутная паста

- Банан, а также любые другие фрукты и ягоды

Сырники можно подавать со сметаной, медом, любыми сиропами, вареньем, сгущённым молоком или арахисово-шоколадной пастой, а также с мороженным.