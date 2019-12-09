Издатель 2K Games подтвердил разработку новой Bioshock

Игру будут делать в течение следующих нескольких лет.

Американский издатель 2K Games официально подтвердил информацию о разработке новой игры во франшизе Bioshock. В компании не уточнили, будет ли это номерное продолжение серии или же спин-офф.

Разработкой игры займется недавно созданная студия Cloud Chambers с офисами в Сан-Франциско и Монреале. Возглавит разработку руководитель студии Келли Гилмор, у которой 22-летний стаж в игровой индустрии и более 40 созданных игр, включая серии Civilization и Xcom.

Что такое Bioshock

Bioshock - это приключенческий шутер от первого лица с элементами RPG и научной фантастики. События игры разворачиваются в середине 20 века. Самолет главного героя терпит крушение над океаном. Герою удается выжить и заметить загадочный маяк, который ведет его в подводный город «Восторг». Этот город изначально был создан гениями для гениев: в нем жили ученые, врачи, культурная элита, собравшаяся оградить себя от «простоты» других жителей земли. Но план провалился после череды генетических экспериментов, во время которых люди начали становиться чудовищными маньяками, одержимыми веществом под названием «АДАМ», которое давало им необычайные силы.

Серия Bioshock оказала большое влияние на игровую индустрию и разошлась тиражом в более чем 25 млн копий. Первая часть Bioshock получила 96 баллов на агрегаторе Metacritic, благодаря увлекательному геймплею и интересному сюжету. Bioshock 2 получила 88 баллов на Metacritic, а Bioshock Infinite – 94 балла.

Трейлер Bioshock Infinite

По словам 2K Games, новая часть Bioshock будет разрабатываться в течение следующих нескольких лет.