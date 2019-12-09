STALKER 2 будет без лут-боксов, но с поддержкой модов

Разработчики раскрыли детали разработки STALKER 2

В минувшие выходные, 7-8 декабря, в Киеве прошла конференция разработчиков видеоигр Games Gathering 2019. На мероприятии со своим стендом присутствовали создатели легендарной украинской игры STALKER – студия GSC Game World.

Разработчики представили свой стенд в декорациях игры STALKER, где поклонники могли сфотографироваться с косплеерами, разыграли Playstation 4 Pro и поделились подробностями о создании STALKER 2. В частности, сотрудники GSC Game World заверили, что в игре не будет лут-боксов и режима «королевская битва». Разработчики заявили, что планируют сделать в игре поддержку пользовательских модификаций. «Мы знаем, что люди делают очень много модов к первой части STALKER, за что им большое спасибо. Мы понимаем, что моды это важная составляющая и это очень сильно продлевает жизнь игре. Конечно мы будем думать о том, чтобы сделать механизм, который упростит пользователям создание и распространение модов в STALKER 2», - отметил PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров.

Разработчики также добавили, что пока не могут раскрывать больше деталей об игре. Но сообщили, что занимаются активным поиском новых сотрудников для своей команды.