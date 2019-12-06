В Battlefield V появится культовая карта «Остров Уэйк» (видео)

Карта из первой игры серии Battlefield станет доступна 12 декабря.

Студия Dice показала новую карту для шутера Battlefield V. Ей оказалась обновленная локация «Остров Уэйк» из Battlefield 1942 – первой игры во франшизе.

Трейлер карты «Остров Уэйк»

По словам разработчиков, именно эта карта стала самой первой локацией для оригинальной Battlefield, которая вышла в 2002 году. Теперь же студия решила вернуться к ней, вдвое увеличив масштабы карты, чтобы улучшить ритм сражений.

Что такое Battlefield V

Battlefield V – это мультиплатформенная компьютерная игра в жанре шутера от первого лица. Сюжет Battlefield V разбит на небольшие главы, которые рассказывают истории о простых людях, попавших в суровые бои Второй Мировой войны. Мультиплеер поддерживает до 64 игроков. В игре представлены несколько новых многопользовательских режимов, в том числе «непрерывный» режим кампании Tides of War, Firestorm и Grand Operations. Режим Grand Operations - это расширение режима «Операции», введенного в предыдущей игре серии. В этом режиме основное внимание уделяется матчам, которые проходят через несколько этапов, для имитации кампании реальной войны. Геймплей Battlefield V сосредоточен на командном взаимодействии игроков.

Карта «Остров Уэйк» станет доступна 12 декабря.