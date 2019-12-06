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В Battlefield V появится культовая карта «Остров Уэйк» (видео)

17:21, 06 декабря 2019
Игры
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В Battlefield V появится культовая локация из первой части игровой серии / скриншот

Трейлер карты «Остров Уэйк»

По словам разработчиков, именно эта карта стала самой первой локацией для оригинальной Battlefield, которая вышла в 2002 году. Теперь же студия решила вернуться к ней, вдвое увеличив масштабы карты, чтобы улучшить ритм сражений.

Что такое Battlefield V

Battlefield V – это мультиплатформенная компьютерная игра в жанре шутера от первого лица. Сюжет Battlefield V разбит на небольшие главы, которые рассказывают истории о простых людях, попавших в суровые бои Второй Мировой войны. Мультиплеер поддерживает до 64 игроков. В игре представлены несколько новых многопользовательских режимов, в том числе «непрерывный» режим кампании Tides of War, Firestorm и Grand Operations. Режим Grand Operations - это расширение режима «Операции», введенного в предыдущей игре серии. В этом режиме основное внимание уделяется матчам, которые проходят через несколько этапов, для имитации кампании реальной войны. Геймплей Battlefield V сосредоточен на командном взаимодействии игроков.

Карта «Остров Уэйк» станет доступна 12 декабря.

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