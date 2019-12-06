Sony запатентовала портативное устройство для видеоигр

Новый гаджет от Sony сможет транслировать игры с домашнего компьютера

Компания Sony запатентовала новое портативное устройство, которое предназначено для видеоигр. Соответствующую заявку в бюро по патентам и товарным знакам США обнаружили сотрудники портала LetsGoDigital.

Новое устройство от Sony очень похоже на портативную консоль. Оно имеет прямоугольную форму, экран, стандартную крестовину, четыре кнопки управления и две клавиши на тыльной стороне. Кроме того, девайс оснащен трехосевым гироскопом, пульсометром и сканером отпечатков пальцев, а также имеет собственную память и может воспроизводить игры через облако с домашнего компьютера или приставки.

Согласно патенту, в комплекте будет поставляться док-станция, благодаря которой можно будет транслировать передачу игр, музыки или фильмов с домашнего компьютера на само портативное устройство.

На данный момент неизвестно, когда новое устройство поступит в продажу. Компания Sony не комментирует назначение этого девайса.