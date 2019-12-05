На сервер Ватикана в игре Minecraft совершили DDoS-атаку

Священник, создавший сервер в Minecraft забил тревогу

Сервер Ватикана в игре Minecraft подвергся DDoS-атаке. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил Роберт Баллесер – священник, которому принадлежит идея создания сервера в Minecraft.

По словам священнослужителя, некоторые пользователи постоянно переподключались к серверу, чтобы вызвать сбой в работе. «Я просматривал логи тестового сервера Minecraft и заметил, что есть кучка людей, которые постоянно подключаются и отключаются, чтобы заполнить слоты игроков и убить сервер», - написал служитель церкви.

Роберт Баллсер когда-то был техническим консультантом. Теперь же, став священником, решил использовать свои навыки, чтобы помогать церкви общаться с людьми. Для этого Роберт провел опрос в Twitter, где поинтересовался, какую игру лучше всего выбрать, чтобы наладить диалог с пользователями. В результате 64% подписчиков проголосовали за игру Minecraft. Так Роберт Баллесер решил запустить собственный сервер в Minecraft, чтобы создать для пользователей благоприятное место для общения. «Самое главное, чего я хочу добиться – это создать среду, в которой люди смогут самовыражаться и строить», - отметил священник и пообещал банить агрессивных игроков.

Что такое Minecraft

Minecraft – это компьютерная игра в жанре песочницы, где пользователи могут проявлять свои творческие навыки, строить дома и даже целые города. Благодаря своему уникальному геймплею Minecraft получил большую популярность не только среди геймеров, но и среди неигрового сообщества. Эксперты неоднократно подчеркивали что в процессе игры в Minecraft пользователи получают навыки программирования, инженерного дела, архитектуры и математики.