Playstation попала в «Книгу рекордов Гиннеса», продав 450 млн консолей всех поколений

Playstation стала самой продаваемой линейкой домашних консолей в истории

Playstation вошла в «Книгу рекордов Гиннеса» как самая продаваемая линейка домашних консолей в истории. Об этом компания заявила в своем официальном аккаунте в Twitter.

Как сообщили в Playstation, за все 25 лет существования бренда было продано более 450 млн консолей всех поколений. Для подсчета использовались данные о продажах на 7 ноября.

Таким образом оригинальная Playstation, вышедшая в 1994 году разошлась тиражом в 102,5 млн единиц. Тогда она стала первой в истории консолью, которая достигла таких высоких продаж. Консоль Playstation 2 вышла в 2000 году и стала самой продаваемой консолью в мире, разойдясь тиражом в более чем 155 млн единиц. Playstation 3 вышла в 2006 году и ее продажи были самые маленькие – 87 млн единиц. В 2013 году вышла Playstation 4 и на сегодня она разошлась тиражом в 102,8 млн единиц.

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Напомним, компания Sony заявила, что планирует выпустить Playstation 5 в продажу в конце 2020 года. Также, ранее инсайдеры публиковали информацию о том, что новый контроллер для PS5 получит улучшенную систему вибрации, а также «адаптивное нажатие» курков — кнопок L2 и R2 на задней стороне геймпада.