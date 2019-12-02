В сети нашли прототип игры по отмененному фильму Сэма Рэйми «Человек-паук 4» (видео)

В прототипе есть несколько локаций, можно летать на паутине и сражаться с врагами

На днях блогеры с youtube-канала Hard4Games сообщили, что нашли прототип незавершенной игры по мотивам отмененного фильма Сэма Рэйми «Человек-паук 4». Неизвестно для каких платформ разрабатывалась игра, но нашли ее на «ДевКите» Nintendo Wii (вариант консоли для разработчиков игр).

В прототипе блогеры обнаружили несколько незавершенных локаций, одну миссию и несколько моделей врагов. Также судя по видео, разработчики игры успели реализовать механику перемещения персонажа на паутине и боевую систему. Кроме того, в игровом меню удалось отыскать намеки на главных антагонистов как игры, так и четвертого фильма от Сэма Рэйми: Носорога и Стервятника.

Геймплей отмененной игры Spider-man 4

Напомним, третья часть оригинальной серии «Человек-паук» с Тоби Магуайром от режиссера Сэма Рэйми вышла в 2007 году. Студия Sony Pictures не планировала заканчивать франшизу. И к производству готовился четвертый фильм с теми же главными актерами. Было даже написано несколько сценариев. Однако в 2010 году Sony Pictures объявили о том, что режиссер Сэм Рэйми ушел из проекта. Производство ленты было решено остановить и перезапустить франшизу. Таким образом в 2012 году вышел ребут «Новый Человек-паук» с Эндрю Гарфилдом в главной роли.