В Blizzard рассказали, что Diablo 4 получит сюжетные дополнения

Разработчики утверждают, что основной сюжет игры станет только первой главой большой истории

Компания Blizzard поделилась подробностями предстоящей ролевой игры Diablo 4. Сюжет новой игры будет строиться вокруг могущественного демона Лилит. Об этом в интервью изданию AusGamers рассказал арт-директор игры Джон Мюллер.

По словам разработчика, формула с постоянным возвращением главного антагониста, Диабло, устарела. Мифология вселенной позволила создателям игры обратиться к другим персонажам серии. При этом Мюллер намекнул, что сюжетная кампания станет только первой главой истории, и что Blizzard рассчитывает поддерживать проект дополнениями долгие годы. «Мы хотим рассказать большую историю и надеемся, что у нас получится делать это продолжительное время. Мы смотрим на игру, как на первую главу книги, и Лилит — ключевой герой в этой истории. Однако приятно осознавать, что есть другие уже знакомые персонажи, которые могут вернуться в будущем. Или совершенно новые, которых мы раньше не видели», — отметил арт-директор игры.

Трейлер Diablo 4

Также разработчик подтвердил, что в студии отказались от актовой структуры повествования, где к каждой главе была привязана своя локация. В Diablo 4 будет полноценный открытый мир и все 5 регионов можно посетить с самого начала игры, при этом без экранов загрузки. В игре также будут присутствовать подземелья, планировка которых будет генерироваться процедурно.

Blizzard разрабатывает игру для PS4, Xbox One и ПК. На данный момент дата релиза Diablo 4 неизвестна.