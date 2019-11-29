В Blizzard рассказали, что Diablo 4 получит сюжетные дополнения
Компания Blizzard поделилась подробностями предстоящей ролевой игры Diablo 4. Сюжет новой игры будет строиться вокруг могущественного демона Лилит. Об этом в интервью изданию AusGamers рассказал арт-директор игры Джон Мюллер.
По словам разработчика, формула с постоянным возвращением главного антагониста, Диабло, устарела. Мифология вселенной позволила создателям игры обратиться к другим персонажам серии. При этом Мюллер намекнул, что сюжетная кампания станет только первой главой истории, и что Blizzard рассчитывает поддерживать проект дополнениями долгие годы. «Мы хотим рассказать большую историю и надеемся, что у нас получится делать это продолжительное время. Мы смотрим на игру, как на первую главу книги, и Лилит — ключевой герой в этой истории. Однако приятно осознавать, что есть другие уже знакомые персонажи, которые могут вернуться в будущем. Или совершенно новые, которых мы раньше не видели», — отметил арт-директор игры.
Трейлер Diablo 4
Также разработчик подтвердил, что в студии отказались от актовой структуры повествования, где к каждой главе была привязана своя локация. В Diablo 4 будет полноценный открытый мир и все 5 регионов можно посетить с самого начала игры, при этом без экранов загрузки. В игре также будут присутствовать подземелья, планировка которых будет генерироваться процедурно.
Blizzard разрабатывает игру для PS4, Xbox One и ПК. На данный момент дата релиза Diablo 4 неизвестна.