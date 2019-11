В декабре подписчики Xbox Live Gold получат Jurassic World Evolution и еще три игры

Сегодня у подписчиков Xbox Live Gold есть шанс получить украинскую игру про Шерлока Холмса

Компания Xbox в своем аккаунте в Twitter опубликовала список игр, которые войдут в декабрьскую подборку сервиса Xbox Live Gold. Всего в декабре подписчики получат бесплатно четыре игры.

Декабрьские игры в Xbox Live Gold

Jurassic World Evolution – это экономический симулятор созданный по мотивам фильма «Мир Юрского периода». Игроки должны будут строить и развивать парки развлечений так, чтобы они приносили прибыль. Нужно будет строить закусочные, тематические аттракционы и выращивать динозавров. Именно разведение и уход за динозаврами будут одной из главных задач игрока.

Трейлер Jurassic World Evolution

Castlevania: Lords of Shadow — Mirror of Fate HD – это приключенческая игра в жанре экшн, которая является сюжетным продолжением Castlevania: Lords of Shadow. Игроку будут доступны четыре персонажа, каждый из которых обладает своими уникальными способностями.

Трейлер Castlevania: Lords of Shadow — Mirror of Fate HD

Insane Robots – это пошаговая стратегия с карточными битвами-дуэлями. По сюжету роботов, которые недовольны властью объявляют сумасшедшими и отправляют сражаться друг с другом на арену. Самые стойкие и непокорные из них готовят план мести и свержения тирании.

Трейлер Insane Robots

Toy Story 3: The Video Game – это платформер, созданный по мотивам анимационного фильма «История игрушек 3». Сюжет игры основан на одноименном мультфильме и предлагает игроку помочь шерифу Вуди и астронавту Баззу Лайтеру спасти другие игрушки детского сада, которым управляет злобный плюшевый медведь Лотсо.

Трейлер Toy Story 3: The Video Game

Напомним, до 30 ноября подписчики Xbox Live Gold могут получить аркадные гонки Joy Ride Turbo и детективную игру про Шерлока Холмса от украинских разработчиков – Sherlock Holmes: The Devil's Daughter.

Трейлер Sherlock Holmes: The Devil's Daughter