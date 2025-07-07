Полная Луна в середине лета взойдет в знаке Козерога.

Если вы будете изучать лунный календарь на июль 2025, то заметите, что на этой неделе наступит полнолуние. Астролог Ольга Ходарева в комментарии УНИАН рассказала, в чем его особенность и чего ждать знакам Зодиака.

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Когда будет полнолуние в июле 2025 - в чем его особенность

В этом месяце полнолуние наступит 10 июля - диск Луны станет полным в 23.37 по киевскому времени.

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Полнолуние произойдет в Козероге, где Луна будет чувствовать себя достаточно дискомфортно. "Обычно полнолуние - это период проявления эмоций, эмпатии к другим людям, поэтому нередко возникают психоэмоциональные колебания. Но в это полнолуние наоборот многие люди будут закрывать свои эмоции, - объясняет Ольга Ходарева. - Нам не столько будет хотеться показывать свои истинные чувства, сколько будет желание делать какие-то конкретные вещи, а не фиксироваться на эмоциональной составляющей".

Козерог, в котором будет происходить это полнолуние, - это знак карьеры, структуры, дисциплины, ответственности, достижений и в целом социального статуса. Это полнолуние будет поднимать вопросы работы, карьеры, амбиций, целей, репутации, обязанностей, чего-то, что связано с долгосрочными перспективами, проектами.

На лунное событие очень сильно будут реагировать люди, которые занимают руководящие должности, и те, кто имеет отношение к управлению чем-то, в целом власть и представители государственного сектора. Также в эти дни в фокусе будут отношения с родителями и с теми, кто старше по возрасту.

Что нужно и что нельзя делать в полнолуние в Козероге

Ольга Ходарева советует в это время структурировать свою деятельность, упорядочить дела, подвести итоги и заниматься планированием. Также надо отмечать свои собственные достижения, а не обесценивать их, и уметь отпускать проекты, которые "мертвы", или те, которые не имеют развития.

"Следует учесть, что сама точка полнолуния делает положительный аспект к Марсу - он сейчас находится в знаке Дева. И Дева, и Козерог - это знаки земной стихии, а она отвечает за практичность и стабильность. В целом это полнолуние о конкретных действиях, о чем-то практическом, и лучшая стратегия на ближайшие дни - ежедневно делать хотя бы какое-то маленькое действие для достижения своей цели", - говорит астролог.

Неблагоприятно в эти дни что-то отмечать и развлекаться в целом - это вряд ли принесет удовольствие. Это полнолуние больше о чем-то ответственном, статусном, авторитетном, о работе, о профессии, развлекательные ивенты - в других энергиях.

Что полнолуние в июле 2025 обещает знакам Зодиака - астропрогноз

Астролог рассказала, для кого это лунное событие будет наиболее удачным, а кому надо быть осторожным и в чем.

Овнам - важно сфокусироваться на работе и карьерных целях. Может завершиться важный проект.

- важно сфокусироваться на работе и карьерных целях. Может завершиться важный проект. Для Тельцов - это время, когда надо увидеть результаты в учебе, в делах, связанных с путешествиями или решением юридических вопросов.

- это время, когда надо увидеть результаты в учебе, в делах, связанных с путешествиями или решением юридических вопросов. У Близнецов - на первом плане будут финансовые обязательства. Возможно, удастся разобраться с какими-то долгами или придет ясность в решении совместных финансовых вопросов.

- на первом плане будут финансовые обязательства. Возможно, удастся разобраться с какими-то долгами или придет ясность в решении совместных финансовых вопросов. Для Раков - это полнолуние будет подчеркивать тему отношений, партнерских отношений. Важно честно посмотреть на свои отношения и, возможно, что-то отпустить.

- это полнолуние будет подчеркивать тему отношений, партнерских отношений. Важно честно посмотреть на свои отношения и, возможно, что-то отпустить. У Львов - в фокусе будут вопросы здоровья, режима, работы и обязанностей. Может завершиться какой-то рабочий цикл, или будет принято решение о смене своей деятельности.

- в фокусе будут вопросы здоровья, режима, работы и обязанностей. Может завершиться какой-то рабочий цикл, или будет принято решение о смене своей деятельности. Для Дев - это полнолуние будет приносить результаты в творчестве, в каких-то вопросах, связанных с детьми.

- это полнолуние будет приносить результаты в творчестве, в каких-то вопросах, связанных с детьми. Для Весов - на первом плане будут стоять вопросы дома, семьи, места жительства. Может завершиться какой-то процесс, связанный с недвижимостью или семьей.

- на первом плане будут стоять вопросы дома, семьи, места жительства. Может завершиться какой-то процесс, связанный с недвижимостью или семьей. Для Скорпионов - будут активизироваться вопросы поездок, новых контактов, документов и обучения.

- будут активизироваться вопросы поездок, новых контактов, документов и обучения. Для Стрельцов - "на поверхности" будет тема денег и собственных ресурсов, они будут подводить итоги каких-то финансовых обязательств.

- "на поверхности" будет тема денег и собственных ресурсов, они будут подводить итоги каких-то финансовых обязательств. В жизни Козерогов - могут завершаться личные процессы, пересматриваться планы. Период полнолуния - это время для Козерога, когда стоит проявить себя в новом качестве.

- могут завершаться личные процессы, пересматриваться планы. Период полнолуния - это время для Козерога, когда стоит проявить себя в новом качестве. Водолеям важно обратить внимание на внутреннее состояние, на психологическое здоровье, на отдых.

важно обратить внимание на внутреннее состояние, на психологическое здоровье, на отдых. У Рыб могут завершаться проекты, связанные с группами, командами, коллективами или социальной деятельностью.

Влияние полной Луны будет ощутимо за три дня до события, а также в течение трех дней после него.

Справка УНИАН: из других источников УНИАН узнал, что название июльскому полнолунию - "Оленья Луна" - дали племена на северо-востоке США. В это время молодые самцы оленей отращивают новые рога, которые к концу июля твердеют. Также полнолние в июле известно как "Громовая Луна", "Луна Середины Лета" и "Луна Сена".

Полнолуние в июле часто "садится" низко над горизонтом - из-за этого луна выглядит больше и может менять цвет. Когда лунный свет проходит через толстый слой атмосферы, то он рассеивается, а сам диск Луны окрашивается в оранжевые, розовые или красноватые оттенки. Самый яркий цвет Луна обычно приобретает на восходе или закате.

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