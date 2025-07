Консоль Microsoft не выдержала противостояния с Sony в плане проектов, считают в издании.

Прошло почти пять лет с релиза Xbox Series, но у Microsoft до сих пор нет по-настоящему громкого эксклюзива, который стал бы поводом купить консоль. За это время платформа обзавелась сильной подпиской Game Pass и десятками студий, но до сих пор Xbox не смог предложить игру, о которой говорят все.

Ситуацию подробно разобрало издание Kotaku. По их мнению, Microsoft десятилетиями повторяет одни и те же ошибки: делает ставку не на креатив, а на инфраструктуру, и не умеет управлять купленными студиями.

Xbox Series стартовал в 2020 году без новых эксклюзивов, тогда это подавали как революцию. Но на фоне Spider-Man: Miles Morales и Demon’s Souls от Sony, консоль Microsoft выглядела пусто. И хотя позже вышли Forza Horizon 5 и Flight Simulator, они не стали играми, ради которых покупали консоль.

У Sony всё иначе. Horizon Forbidden West, God of War: Ragnarok, Spider-Man 2, даже бесконечные ремастеры The Last of Us - это проекты, за которые покупают консоли.

И, как пишет Kotaku, эти игры работают не для хардкорных фанатов, а для широкой аудитории, которая хочет яркую графику, удобное управление и максимум удовольствия без прикладывания усилий.

Попытки изменить это у Xbox были, но одни игры отменили, а другие затянулись на годы. Starfield, которому пророчили роль спасителя Xbox, не стал ни "11 из 10", ни даже "9 из 10". И, как говорил сам Фил Спенсер, даже в идеальном мире никто бы не продал PS5 ради Starfield.

Проблема не в бюджете, Xbox может тратить миллиарды, скупая студии. По словам журналистов Kotaku, Microsoft за два десятилетия так и не научилась работать с творческими людьми, а без этого сделать игру уровня God of War или Zelda: Breath of the Wild просто невозможно.

К тому же, отсутствие внятной студийной политики мешает доводить начатое до конца. Даже The Initiative, студия из Санта-Моники, которую Спенсер презентовал как флагман эксклюзивов Xbox, шесть лет делала один только перезапуск Perfect Dark, а теперь и вовсе закрылась.

Sony же, напротив, выстроила всё поколение PS4 и PS5 на системной работе с талантами. А Nintendo Switch, как напоминает Kotaku, стала второй по продажам консолью всех времён почти исключительно на эксклюзивах.

Ранее журналист Джез Корден сообщил, что Xbox пришлось пойти на сокращения и закрытия проектов из-за нереалистичных задач, которые им ставит Microsoft.

Кроме того, недавно создатель Dishonored и разработчик Baldur's Gate 3 заявили, что Game Pass разрушает индустрию. По мнению Рафаэля Колантонио и Майкла Доуса, такая модель невероятно сильно вредит продажам всех игр.

