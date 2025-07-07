Релиз Mafia: The Old Country запланирован на 8 августа.

На YouTube-канале IGN вышел ролик с геймплеем Mafia: The Old Country. В нём показали фрагменты пятой главы сюжетной кампании, без спойлеров, но с демонстрацией миссии.

События игры разворачиваются на Сицилии в начале 20 века, за десятилетие до первой Mafia, и расскажет историю о становлении такого феномена, как мафия. В ролике можно увидеть прогулки по деревне, перестрелки, стелс-эпизод и взаимодействие с NPC.

Авторы видео заранее отредактировали материал, чтобы не раскрывать ключевых деталей сюжета и персонажей.

Видео дня

IGN обещает посвятить игре целый месяц. Уже 14 июля выйдет большое превью по итогам трёх часов геймплея, а позже - дополнительные материалы и интервью.

Релиз Mafia: The Old Country запланирован на 8 августа. Игра будет доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что Mafia: The Old Country ушла "на золото". Это значит, что игра уже полностью готова к релизу и переносов больше не будет.

Кроме того, недавно появились подробности разработки Mafia The Old Country. В игре будут гонки на лошадях и бои на ножах.

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