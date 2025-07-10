Для хорошего урожая томатам нужна теплая погода и своевременный полив, но и от подкормок они не откажутся. Отлично питает овощи (и не только помидоры) сыворотка - ее на огороде использовали еще наши бабушки. Сыворотка не только питает, но и помогает бороться с фитофторой. Рассказываем, как обработать помидоры сывороткой и что добавить для лучшего эффекта.
Зачем нужна сыворотка для томатов
Молочная сыворотка богата питательными веществами, необходимыми растениям для активного роста. Также она помогает быстрее усваивать элементы из других удобрений, а бактерии, содержащиеся в сыворотке, восстанавливают полезную микрофлору почвы. И, как уже говорили, используется сыворотка для помидоров от фитофторы.
Применяется сыворотка для подкормки помидоров - то есть, для полива, а также для опрыскиваний.
Для полива помидоров используют такой раствор:
- 1 литр сыворотки разводят в ведре воды;
- чтобы усилить действие, можно в раствор добавить 15 капель йода;
- поливают кусты в пасмурную погоду (по возможности) - полезные бактерии будут активнее размножаться.
Также к смеси иногда добавляют древесную золу (понадобится 500 г), но в этом случае такому раствору нужно будет настояться в течение нескольких дней.
Можно также опрыскать помидоры сывороткой с йодом - такая обработка уберегает томаты от фитофтороза и других грибковых заболеваний.
Как брызгать помидоры сывороткой с йодом
Для опрыскивания томатов раствор делают более концентрированный:
- 1 л сыворотки растворяют в ведре воды;
- добавляют 40 капель йода + 15 мл перекиси.
Этим раствором опрыскивают кусты (в том числе и обратную сторону листьев) трижды за сезон с интервалом в 10 дней. Делают это вечером, чтобы уже не было активного солнца.
Напомним, ранее мы рассказывали, чем подкормить помидоры в июле для сочности - попробуйте этот простой народный метод.