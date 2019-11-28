Игрок из Китая потратил на персонажа $1,4 млн, а его друг продал этого героя за $552

Владелец игрового персонажа подал в суд и выиграл дело

Игрок Лу Моу из китайской провинции Сычуань был фанатом многопользовательской ролевой онлайн-игры Justice Online. В ней он создал собственного персонажа, в развитие которого за все время игры вложил около 10 млн юаней – $1,4 млн.

Лу Моу не мог часто играть, поэтому он на время передал персонажа своему другу по имени Ли Моучэн. Возвращать доступ к персонажу бесплатно друг отказался и назначил выкуп в $55 тысяч (338 тысяч юаней). Об этом сообщает портал Abacusnews.

Геймплей Justice Online

Лу Моу отказался платить за собственного компьютерного героя и тогда его друг Ли решил продать персонажа другим игрокам. Однако временный владелец виртуального героя ошибся и вместо 338 тысяч юаней выставил цену в 3888 юаней, то ест всего $552. По словам самого Ли, это произошло из-за переутомления, вызванного долгой игровой сессией. В результате героя заметил и приобрел на торговой площадке другой игрок. А обманутому Лу Моу пришлось подать в верховный суд провинции Сычуань и на своего друга Ли Моучэна, и на корпорацию NetEase — издателя Justice Online.

Интересно, что судьи рассмотрели дело. По итогам судебного разбирательства компания NetEase отменила покупку персонажа и вернула его первоначальному владельцу. Но при этом суд обязал истца выплатить компенсацию в 90 тысяч юаней (около $13 тысяч) игроку, который купил героя у Ли Моучэна за $552— поскольку тот не нарушил никаких правил, когда приобретал персонажа.

В последствии в социальных сетях суд провинции Сычуань представил это дело как показательный пример защиты цифрового имущества — и как напоминание игрокам о том, что им не нужно тратить слишком много денег на игры.

Напомним, в Китае запретили несовершеннолетним проводить за видеоиграми больше полутора часов в день по будням и трех часов в день по выходным. Также для них ввели запрет на игры с 22:00 до 08:00. Кроме того китайские власти ограничили сумму денег, которую несовершеннолетние могут перевести на свои счета в онлайн-играх. Геймеры в возрасте от 8 до 16 лет могут пополнять счет только на 200 юаней ($29) в месяц, максимальная ежемесячная сумма для игроков от 16 до 18 лет составит 400 юаней ($57).