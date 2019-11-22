Первые подробности новой части легендарной Half Life

Half Life: Alyx получит новую систему управления и сюжет на 15 часов

Вчера, 21 ноября, компания Valve официально анонсировала новую часть легендарной игры Half Life. Игра с подзаголовком Alyx создана только под шлемы виртуальной реальности. Владельцы VR-шлемов Valve Index получат игру бесплатно. А игроки, которые предпочитают шлемы Oculus Rift, Oculus Quest и HTC Vive уже сейчас могут предзаказать игру в Steam со скидкой в 10% – за 629 грн.

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Сегодня же появились новые подробности игры. Half Life: Alyx была создана на движке Source 2 командой Campo Santo. Главной особенностью игры станет новая система управления — перчатки Gravity Gloves. Они позволят геймерам по-новому взаимодействовать с игровым окружением — подбирать оружие на расстоянии, и решать головоломки.

Разработчики подчеркнули, что изначально они не планировали делать новую часть Half-Life. Сначала над Alyx работала маленькая команда, которая хотела поэкспериментировать с виртуальной реальностью. Для прототипа выбрали Half-Life потому, что это та франшиза, у которой все основные элементы можно было улучшить за счет VR-технологий. Когда проект стал разрастаться, было решено сделать спин-офф Half Life. Именно поэтому сюжет Alyx сосредоточится на одной из героинь Half-Life 2: Episode 2 – Аликс Вэнс и ее отце Элае. Прохождение игры займет 15 часов. Разработчики утверждают, что Alyx подведет к событиям Episode 2 и рекомендуют перед прохождением новой игры сыграть в Half-Life 2: Episode.

Трейлер Half Life: Alyx

Half Life: Alyx выйдет в марте 2020 года. Для комфортной игры понадобится ПК под управлением ОС Windows 10 с CPU Core i5-7500/Ryzen 5 1600, графикой GTX 1060/RX 580 и минимум 12 ГБ ОЗУ.