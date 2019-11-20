После 18-летнего перерыва вышло продолжение культовой игры Shenmue

Поклонники довольны графикой и сюжетом Shenmue 3

На PS4 и на ПК состоялся долгожданный релиз игры от японского геймдизайнера Ю Судзуки – Shenmue 3. Продолжение культовой серии вышло спустя 18 лет, после релиза второй части.

История Shenmue 3

Игровая франшиза Shenmue считается одной из ключевых для консоли Sega Dreamcast, так как она привела к успеху и популярности этой игровой системы. Именно в этой серии впервые появился новый элемент геймплея под названием Quick Time Events — когда на экране высвечиваются определенные клавиши, а игрок должен вовремя на них нажать, чтобы персонаж произвел определенные действия. Первая часть игры вышла в 1999 году, а вторая – в 2001 году. Игра рассказывала историю 18-летнего подростка по имени Ре Хадзуки, чей отец был убит таинственным человеком по имени Лан Ди. На протяжении первых двух игр Ре Хадзуки пытался отыскать убийцу своего отца. Из-за низких продаж второй части сюжет Shenmue остался незавершенным. Фанаты долгие годы просили разработчиков выпустить третью часть, чтобы закончить историю. В 2015 году на краудфандинговой платформе Kickstarter было собрано свыше $6 млн на разработку третьей части игры. Над Shenmue 3 работал создатель первых двух частей – японский геймдизайнер Ю Судзуки.

Трейлер Shenmue 3

На агрегаторе Metacritic у третьей части Shenmue 8.4 балла от игроков на PS4 и 7.2 балла – от ПК-геймеров.

Первые отзывы на Shenmue 3

«Игра сохраняет все хорошие качества первых двух частей. Для тех, кто не знаком с серией, Shenmue 3 может оказаться непростой отправной точкой. Но любой, кто имел удовольствие играть в первые две игры, получит от Shenmue 3 настоящую радость. Любой, кто интересуется историей игр и происхождением того, что мы сейчас называем жанром «открытого мира», обязан сыграть в эту игру», - пишет игрок под ником Wickio.

«Shenmue 3 смотрится так, как будто была выпущена в 2005 году, и мне это очень нравится. Может ли этот первоначальный шарм исчезнуть спустя 20 часов игры? Посмотрим», – пишет автор портала Destructoid.

«Shenmue 3 – это анахронизм, неспособный вырваться из объятий прошлого», – резюмирует сайт Jeuxvideo.

«Наконец-то! Продолжение истории! И мы получили релиз на ПК! Ладно, я только в начале игры, и я играю очень медленно. Но я наслаждаюсь каждой секундой в мини-играх», - делится впечатлениями SledgeNE.

«Я так впечатлен этой игрой. Это действительно шедевр, особенно учитывая, что он появился с помощью Kickstarter. Можете ли вы поверить, что между играми был перерыв в 18 лет? Впечатляет графика и погружение в игровой мир. И сюжет замечательный, но не буду спойлерить», – говорит nanictech.

На Playstation 4 игру можно приобрести за 1799 грн, а на ПК в онлайн-магазине Epic Games Store – 735 грн.