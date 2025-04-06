Врач подсказал, как можно помешать насекомым без спреев и других хитростей.

В весенний период активизируются вредные насекомые, такие как клещи. Особенно много их в лиственных лесах и высокой траве, но "подцепить" паразита можно даже в обычном городском парке. Врач Тарас Жиравецкий в комментарии УНИАН объяснил, что реально помогает от клещей.

Какое средство от клещей для человека можно использовать

По словам эксперта, клещи постоянно активны в течение весны и лета. Осенью активность клещей уже меньше. Для собак есть таблетки от клещей, а вот для людей пока таких средств нет. Есть вариант, чем намазать тело, чтобы не кусали клещи - существуют средства, которые условно частично могут защитить тело человека от клещей:

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"Это репелленты, но ими нужно каждый раз брызгаться, выходя из дома, а это практически нереально".

Жиравецкий говорит, что такими средствами можно пользоваться, когда вы едете на природу. Дедовский способ защиты от клещей - одевать более закрытую одежду. Благодаря ей паразиты не смогут сразу попасть на ваше тело и укусить. Еще стоит быть очень внимательными после возвращения с природы - нужно внимательно проверить свою одежду и тело, поскольку по ним клещ может лазить в поисках места для укуса.

Где обитают клещи: на траве или на деревьях

Врач также объяснил, где обычно много клещей. Он говорит, что насекомое может напасть на свою жертву - взрослого человека или ребенка, не только в лесу за городом, но и в парках. Жиравецкий привел пример из своей практики:

"Пациентка гуляла во Львове по центральному парку, и ее за шею укусил клещ. Этот паразит упал на человека с дерева".

Клещи пытаются укусить человека, особенно взрослого, там, где у него тонкая кожа, поскольку в таких местах им легче присосаться. Паразиты могут лазить по человеку, чтобы найти место для укуса. К примеру, клещ даже может быть на гениталиях у мужчины или ребенка, - там кожа тонкая.

Как вытащить клеща, если нет возможности поехать в больницу

Эксперт советует в первую очередь достать клеща, лучше - все же в больнице с помощью специалиста. Если же поехать к врачу нет возможности, Жиравецкий объясняет, как достать клеща. Он рекомендует использовать подручные средства:

"Лучший способ - выкручивать тельце клеща пинцетом в сторону, направленную против часовой стрелки, и медленно его извлекать. Чтобы клеща было легче достать, место укуса можно смазать маслом".

Врач заверил, что даже если не полностью извлечь паразита - ничего страшного не случится. Может быть незначительное нагноение в месте укуса, и организм впоследствии выбросит части паразита.

Основная самая большая угроза от укуса клеща заключается в том, что он может быть переносчиком различных инфекций, - чаще всего речь идет о болезни Лайма или боррелиоз (есть 15 видов бактерий рода Borrelia, в Украине чаще всего встречается три из них). В клеще может быть как один вид боррелий, так и несколько.

Если клещ не был инфицирован, тогда человеку не грозят серьезные проблемы после укуса паразита. Но в случае инфицирования боррелиями, которые провоцируют болезнь Лайма, человеку грозит:

Поражение суставов (артрит).

Поражение сердечной мышцы (миокардит).

Поражение центральной нервной системы (энцефалит).

Жиравецкий предупредил, что иногда клещ после укуса может инфицировать человека боррелиями, и при этом даже не будет покраснения на коже. Поэтому он советует всем, кого укусил клещ, и тем, кто вытащил его самостоятельно, через три-четыре недели сдать анализ на боррелиоз и пройти лечение, чтобы позже не столкнуться с серьезными негативными последствиями этого заболевания.

Эксперт добавил, что в США и Великобритании человеку после укуса клеща сразу профилактически назначают антибиотик, преимущественно - Доксициклин или Азитромицин. В Украине относительно такого подхода мнения разошлись - одни врачи назначают антибиотики, а другие - нет. Сам Жиравецкий, к примеру, за то, чтобы назначать, поскольку потом, в случае возникновения болезни Лайма, риски для организма человека значительно больше.

справка Тарас Жиравецкий Врач, блогер Доктор Тарас Жиравецкий Учился в Украинском католическим университете UCuniversity, во Львовском медицинском университете, во Львовском национальном медицинском университете имени Данила Галицкого. С 2021 года работает во Львовском городском совете. Активно ведет социальные сети, дает медицинские советы и помогает людям оставаться здоровыми.

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