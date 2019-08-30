Без кожи и с полимером: в Киев приехала скандальная выставка человеческих экспонатов (видео)

Человеческие тела заполняют жидким полимером, таким образом заменяя жидкости организма.

В Киев приехала знаменитая выставка человеческих тел немецкого анатома Гунтера фон Хагенса.

Об этом говорится в сюжете 1+1.

Человеческие тела для музейных экспонатов начали консервировать 40 лет назад, когда Хагенс придумал специальную технологию, не позволяющая телам разлагаться.

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Законсервировать человеческое тело таким образом позволяет пластинация – когда жидкость тела заменяют жидким полимером. Такая фигура может существовать дольше египетской.

По словам авторов выставки, они показали все внутренние органы человека в правильной позиции.

"Если бы меня положили в могилу, то меня съели бы черви. Мне кажется, что быть продемонстрированной публике – идея гораздо приятнее", – делится жена анатома Анджелина Волс, желающая после смерти стать экспонатом.

Это не искусство, говорят авторы выставки, а наука. Чтобы люди увидели, какие они изнутри и заботились не только о коже и волосах.

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