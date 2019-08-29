Трагедия в Дрогобыче: под завалами обнаружено тело еще одной погибшей
По состоянию на 01:00 29 августа в результате разрушения подъезда в четырехэтажном жилом доме в г. Дрогобыч Львовской области под завалами обнаружены тела трех погибших.
Об этом сегодня ночью сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook.
По информации СМИ, под строительными остатками нашли тело погибшей 44-летней жительницы.
В ходе проведения поисково-спасательных работ спасены 7 человек, из которых 5 детей. Они госпитализированы в медицинские учреждения с различными травмами.
Также отмечается, что спасатели из-под завалов освободили кота.
На данный момент организовано освещение места проведения поисково-спасательных работ, продолжается активная фаза разбора завала строительных конструкций (загружено и вывезено 29 самосвалов строительного мусора).
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Всех жителей пострадавшего дома эвакуировали, им оказывается психологическая помощь и решается вопрос относительно их временного расселения.
Поисково-спасательные работы проводятся непрерывно (посменно), в ручном режиме с применением средств малой механизации и инженерной техники (организована работа двух оперативных участков с обеих сторон завала) и будут осуществляться до окончательного выявления пропавших людей.
Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 470 человек и 75 единиц техники.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 августа, в 02:46 произошло обрушение в четырехэтажном четырехподъездном жилом доме в г. Дрогобыч Львовской области.
Сообщалось, что в результате обвала погибли два человека и семь человек, в том числе четыре ребенка, госпитализированы. Но со временем в ГСЧС сообщили, что под завалами жилого дома могут находиться еще 5 человек.
В результате обвала разрушены подъезд с первого по четвертый этаж. В настоящее время дом полностью отключен от газо-, электро - и водоснабжения.
Сначала в ГСЧС заявили, что обвал произошел вследствие взрыва газа, впоследствии эту версию назвали маловероятной.
В компании «Львовгаз» также опровергли, что взрыв газа мог стать причиной обвала многоэтажки.
В Дрогобыче 29 и 30 августа объявлены днями траура.
Президент Украины Владимир Зеленский после трагедии в Дрогобыче заявил о необходимости провести аудит всех жилых домов в стране.
Он озвучил две версии трагедии: взрыв бытового газа и износ деревянных перекрытий дома.