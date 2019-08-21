Реалистичные цветочные животные и зажигательные танцовщицы: как прошел крупнейший карнавал Венгрии (фоторепортаж, видео)

Дебреценский цветочный карнавал в этом году праздновал юбилей - проходил уже 50-й раз.

В венгерском городе Дебрецен 17-21 августа 2019 года состоялся юбилейный 50-й Дебреценский цветочный карнавал - одно из самых массовых мероприятий страны.

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Как говорится в сюжете ТСН, по центральным улицам Дебрецена провезли причудливые конструкции, изготовленные из настоящих живых растений. Здесь были и невероятно реалистичные павлины, птицы фениксы, дельфины, белые медведи, пчелы, и исторические сюжеты, и современные атрибуты. Кажется, фантазии мастеров не было предела!

Им в сопровождение - тысячи местных танцоров, которые как будто со знаменитого бразильского карнавала были одеты в яркие костюмы и танцевали под музыку.

Приобщились к празднику и участники из других стран - из Колумбии, Бельгии и Японии.