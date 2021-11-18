Прокуратура настаивала на увеличении размера залога до 10 млн грн.

В Харькове суд увеличил залог с 340 тыс. грн до 3,2 млн грн водителю внедорожника, который устроил жуткое ДТП. Мужчина сбил на пешеходном переходе двоих детей. Как установили медики, во время аварии он был под наркотиками.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Решение об увеличении залога сегодня, 18 ноября, принял Харьковский апелляционный суд.

"В связи с несоразмерностью назначенного залога с совершенным уголовным правонарушением, прокуратура обжаловала указанное определение в суде апелляционной инстанции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что постановлением Харьковского апелляционного суда частично удовлетворена апелляционная жалоба областной прокуратуры и назначен для подозреваемого залог в сумме 3 млн 178 тыс. грн.

Жуткое ДТП в Харькове-что известно:

Читайте такжеВодитель Toyota, сбивший двоих детей в Харькове, был под метадоном – прокуратура11 ноября в Харькове на проспекте Науки, в районе перекрестка с ул. Тобольской, автомобиль Тoyota Land Cruiser на пешеходном переходе сбил двух подростков. В результате аварии получили травмы 13-летние мальчик и девочка. Их госпитализировали.

Водителя автомобиля задержали. Медицинским заключением установлено, что мужчина во время ДТП находился в состоянии наркотического опьянения.

Ему сообщено о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, которое управляет транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 286-1 УК Украины). До этого суд избрал ему меру пресечения в виде 340 тыс. грн залога.

Автор: Светлана Макринская