В результате наезда травмы получили двое пешеходов.

На одной из улиц Харькова внедорожник Toyota Land Cruiser въехал в группу людей на пешеходном переходе.

Видео инцидента 11 ноября появилось в местных Telegram-каналах.

На отснятом очевидцами ролике видно, как автомобиль, не реагируя на красный сигнал светофора, протаранил пешеходов на "зебре" и протащил потерпевшую на колесе.

Как уточняет издание Status Quo, происшествие произошло сегодня вечером на проспекте Науки в районе перекрестка с улицей Тобольской. В результате ДТП травмы получили два человека, оба живы.

На месте происшествия работают правоохранители и медики.

Как писал УНИАН, 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский пытался пересечь перекресток проспекта Гагарина и улицы Одесской на красный сигнал светофора, но столкнулся с Chevrolet.

Также в Харькове в 2017 году на перекрестке улицы Сумской и переулке Мечникова произошло столкновение "Лексуса" 20-летней Елены Зайцевой, двигавшегося на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля "Фольксваген Туарег", за рулем которого был 49-летний Дронов.

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Автор: Яна Ставская