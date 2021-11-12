Прокуратура изменила квалификацию производства на более суровое наказание

Анализ мочи водителя Toyota, который 11 ноября сбил двух детей в Харькове, подтвердил наркотическое опьянение у виновника ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

С учетом новых фактов по делу прокуратура изменила квалификацию производства на более суровое наказание, если вину водителя докажут в суде.

"Готовится подозрение по ч. 2 ст. 286-1 УКУ, после чего будет готовиться ходатайство об избрании меры пресечения", – пояснил спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

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Что произошло

Вечером в четверг, 11 ноября, внедорожник Toyota Land Cruiser, не реагируя на красный сигнал светофора, въехал в группу людей, которые переходили дорогу.

По данным полиции, пострадали двое детей в возрасте 13 лет. Их госпитализировали

Автор: Яна Ставская