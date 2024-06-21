Задержанной сообщено о подозрении в совершении надругательства из хулиганских побуждений.

Правоохранители Киева сообщили о подозрении 60-летней женщине, которая осквернила захоронение героев-защитников Украины на Аскольдовой могиле. Как заявили в столичной прокуратуре, ей вменяют ч. 3 ст. 297 УК Украины - надругательство над могилами защитников Украины, совершенное из хулиганских побуждений. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Согласно данным следствия, 20 июня на территории Аскольдовой могилы в г. Киеве подозреваемая совершила акт вандализма на могилах погибших защитников Украины - Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи", Андрея Пильщикова с позывным "Джус", а также Павла Петриченко.

"Злоумышленница из хулиганских побуждений нанесла более 20 ударов палкой по могилам защитников, сорвала и поломала памятные таблички, разбила лампадки", - информирует прокуратура.

Отмечается, что правоохранители в тот же день разыскали женщину и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Готовится ходатайство об избрании меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил в эфире телемарафона, что подозреваемая в осквернении могил военнослужащих на Аскольдовой могиле в Киеве направлена на судебно-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного производства.

По его словам, задержанная пока не может объяснить мотив своего поступка.

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