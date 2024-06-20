Произошло это в ночь на 20 июня.

В Киеве неизвестные испортили могилы погибших украинских защитников - Дмитрия Коцюбайла с позывным "Да Винчи", Андрея Пильщикова с позывным "Джус" и Павла Петриченко. Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях, которое также распространила и парамедик, военнослужащая спецподразделения ВСУ "Волки да Винчи" Алина Михайлова.

"На могилах погибших воинов - "Да Винчи", "Джуса", Петриченко - сегодня ночью сделали разгром. Семьи и друзья это восстановят. А вот вам, абсолютные пи****сы, кто это сделал - будет очень плохо, потому что мы найдем каждого", - отметила она в соцсети Х.

Автор видео говорит, что из-за акта вандализма, который произошел около полуночи, на могилах военных, которые похоронены на Аскольдовой могиле в Киеве, все поломано, разбито и порвано.

"Таблички сорвали, поломали. Побили все лампадки на триптихе Героев... Что можно сказать. Какие-то сумасшедшие люди. Даже нарисовано что-то... Флаги обрисованы", - отметил мужчина, который поделился видео.

Позже Алина Михайлова сообщила, что на месте преступления уже работает полиция.

"Друзья, на месте работают следователи, периметр огорожен, съемки изъяты и будут проводиться следственные действия. Переставлять, убирать вещи не разрешено пока, поэтому прошу вас не спешить ехать и наводить порядок на могилах. Спасибо за поддержку", - добавила она.

Военнослужащая уточнила, что видео обнародовано "не с целью нас пожалеть", а чтобы "проинформировать в очередной раз, какого уровня чудовища среди нас, найти их и показать наглядно, физически что... наказание будет".

"Я нахожусь уже на БРЦ, в районе выполнения, поэтому на могиле я не буду присутствовать. Потому что это просто пока не представляется возможным. Спасибо за понимание. С полицией я на связи. Максимально быстро включились в дело и держат контакт", - отметила Михайлова.

Полиция Киева сообщила, что уже начала уголовное производство по факту надругательства над могилами военных.

"Информация о происшествии поступила в столичную полицию сегодня от охранника парка "Аскольдова могила". По его информации, неизвестная женщина повредила портреты павших военнослужащих, побила лампадки на могилах и вырвала цветы. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины - надругательство над могилой", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают правонарушительницу. Ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Надругательство над могилами военных

Как ранее писал УНИАН, в сентябре прошлого года с могилы пилота "Джуса" неизвестные украли памятные шевроны, которые собратья Андрея Пильщикова оставили на его могиле в знак памяти о пилоте. Девушка погибшего Героя попросила вернуть шевроны и обещала взамен кое-что гораздо более ценное.

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