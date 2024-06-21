Женщина не может объяснить мотив своего поступка.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отмечает, что подозреваемая в осквернении могил военнослужащих на Аскольдовой могиле в Киеве направлена на судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о мотивах подозреваемой.

"На данный момент лицо, которое задержано, не может объяснить мотив своего поступка. Она направлена в рамках уголовного производства на судебно-психиатрическую экспертизу", - сообщил Клименко.

После этого, добавил он, будет приниматься решение о дальнейших процессуальных действиях в отношении нее.

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Повреждение могил военных в Киеве - подробности

Как сообщал УНИАН, в Киеве неизвестные изуродовали могилы павших украинских защитников - Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи", Андрея Пильщикова с позывным "Джус" и Павла Петриченко.

Полиция Киева сообщила, что возбудила уголовное производство по факту надругательства над могилами военных. Впоследствии в Киевской городской прокуратуре сообщили о задержании 60-летней женщины, которую разыскивали за надругательство над могилами защитников Украины.

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