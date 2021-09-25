Ранее парень утверждал, что поджег храм из-за травли.

Стало известно, что побудило 12-летнего парня поджечь здание церкви Московского патриархата в Одесской области.

Об этом говорится в сюжете Сегодня.

Инцидент произошел вечером, 21 сентября, в селе Иванчанка Болградского района. В результате возгорания было повреждено здание и имущество культового сооружения. Огонь потушили сами местные жители.

В полиции тогда отмечали, что подросток Виталий поджег церковь якобы из-за мести.

"Подросток признался в содеянном и объяснил, что так он хотел отомстить своему однокласснику, который его якобы постоянно травил", – пояснила пресс-секретарь ГУ В Одесской области Любовь Гордиевская.

Сам парень отметил в комментарии журналистам, что сначала проверил копилку для пожертвований в храме, но денег там не было. Однако жег храм не из-за мести.

"Они сказали, что если скажу, придут и будут бить", – неразборчиво ответил подросток.

Бабушка поджигателя отметила, что она не оправдывает поступок внука, потому что "это большой грех".

Сверстники утверждают, что 12-летний Виталий с сыном батюшки не враждовал. А сам виновник подтверждает, что и раньше воровал деньги из церкви и тратил на сладости.

Местные просят пообщаться с подростком. Из-за юного возраста его судить не могут. На папу и маму подростка составили админпротокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Сам парень встал на колени перед крестьянами за подожженную церковь.

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Автор: Виолетта Орлова