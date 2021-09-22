После огласки девушку исключили из модельной школы.

Несовершеннолетняя жительница Каменского, которая, развлекаясь с друзьями, сожгла флаг Украины, теперь извиняется за содеянное.

Видео раскаяния девушки выложили в местное сообщество в Telegram.

"Я сожалею о своем поступке, то, что было по поводу флага, и обещаю так не делать", – заявила на камеру школьница.

21 сентября вечером в соцсетях появилось видео, на котором девушка сожгла государственный флаг. Все это снимали на камеру друзья нарушительницы.

Одна из девушек поинтересовалась у виновницы, почему она сжигает флаг Украины. На что та ответила, что это не ее флаг.

Фигуранткой скандала оказалась 15-летняя ученица одной из школ города. После огласки несовершеннолетнюю исключили из модельной школы.

По факту надругательства над государственным символом следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса.

Как писал УНИАН, в Запорожской области парень стал "героем" сети за свой возмутительный поступок. А житель Мариуполя устроил отвратительную фотосессию - он сжег флаг Украины и похвастался этим в Instagram.

Также в Киеве совершили публичное надругательство над флагом Украины. В ночь на День Независимости подростки сожгли государственный символ прямо во дворе многоэтажки. Неравнодушные граждане вызвали полицию. Правоохранители нашли подозреваемых за видео с камер надзора.

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Автор: Виолетта Орлова