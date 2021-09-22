Малолетний палий утверждает, что таким образом он отреагировал на "травлю" со стороны одноклассника.

В Одесской области 12-летний мальчик поджег церковь. ЧП произошло в селе Иванчанка Болградского района.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Возгорание, в результате которого повреждено здание и имущество культового сооружения, произошло вчера вечером, 21 сентября. Огонь потушили местные жители, в результате пожара никто не пострадал.

Полицейские выяснили, что к поджогу причастен 12-летний мальчик. Подросток признался в содеянном и пояснил, что таким образом хотел отомстить своему однокласснику, который якобы постоянно его травил.

Сведения по факту поджога полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленный поджог) Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеВ Черкассах застрелили местного предпринимателя-СМИПоскольку подросток не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, в отношении его родителей, уже попадавших в поле зрения полиции за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, будет составлен протокол по ст. 184 КУоАП.

Следствие продолжается. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе проверяют информацию о возможном буллинге среди подростков. В случае подтверждения этого факта будет дана правовая оценка действиям каждого его участника.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одесской области мужчина убил пенсионерку топором. Он зарубил пожилую женщину прямо посреди улицы.

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Автор: Лариса Козовая