В Одесской области 12-летний мальчик поджег церковь. ЧП произошло в селе Иванчанка Болградского района.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.
Возгорание, в результате которого повреждено здание и имущество культового сооружения, произошло вчера вечером, 21 сентября. Огонь потушили местные жители, в результате пожара никто не пострадал.
Полицейские выяснили, что к поджогу причастен 12-летний мальчик. Подросток признался в содеянном и пояснил, что таким образом хотел отомстить своему однокласснику, который якобы постоянно его травил.
Сведения по факту поджога полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленный поджог) Уголовного кодекса Украины.
Читайте такжеВ Черкассах застрелили местного предпринимателя-СМИПоскольку подросток не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, в отношении его родителей, уже попадавших в поле зрения полиции за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, будет составлен протокол по ст. 184 КУоАП.
Следствие продолжается. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе проверяют информацию о возможном буллинге среди подростков. В случае подтверждения этого факта будет дана правовая оценка действиям каждого его участника.
Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одесской области мужчина убил пенсионерку топором. Он зарубил пожилую женщину прямо посреди улицы.
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