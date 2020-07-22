В МВД назвали основную задачу полиции после задержания террориста в Луцке

Правоохранители также устанавливают источники происхождения оружия луцкого террориста.

Сейчас перед полицией стоит задача установить сообщников и единомышленников террориста Максима Плохого (настоящее имя Максим Кривош), который 21 июля захватил заложников в Луцке, чтобы предупредить такие ситуации в будущем.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире "Сниданка с 1+1", передает ТСН.

"На месте работали криминалисты, было собрано все оружие, гранаты. Сейчас с нее взяты образцы ДНК, отпечатки пальцев. Перед нами стоит задача установить круг общения этого человека, нет ли у него сообщников и единомышленников", - сказал Геращенко.

Он также добавил, что 21 июля в Харькове полиция в результате обыска у человека, который контактировал с луцким террористом, нашла арсенал оружия.

"В частности, вчера в Харькове был обыск у человека, который контактировал с луцким террористом. У него дома был найден целый арсенал оружия, гранат и пистолетов. Поэтому мы хотим установить источники происхождения оружия, чтобы предупредить такие ситуации в будущем", - отметил Геращенко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июля в 9:25 в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус "Берестечко - Красниловка", который приказал доставить на центральную площадь города, Театральную. В заложниках, как сообщалось сначала, находились около 20 человек. По словам террориста, он имел при себе взрывчатку и оружие.

Известно, что захватчик выражал возмущение «существующей системой в Украине». Он отказывался выходить и отпускать людей, а также открывал стрельбу в сторону правоохранителей. Вечером он отпустил пожилую женщину, подростка и беременную молодую женщину.

Злоумышленником, захватившим заложников, оказался 44-летний дважды судимый Максим Кривош.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников), СБУ - по ч. 1 ст. 258 УК (террористический акт).

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