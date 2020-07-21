цей матеріал доступний українською

Захват заложников в Луцке: террорист опубликовал свои требования (фото)

11:39, 21 июля 2020
Происшествия
4222 0
Луцкий террорист опубликовал свои требования в Twitter под именем Максим Плохой / скриншот

В частности, он заявил, что "государство – это первый террорист".

Читайте такжеСтрельба и недовольство "системой": в полиции рассказали о первых попытках переговоров с мужчиной, захватившим заложников в Луцке

Также он утверждает, что с ним в автобусе находится много людей. У него якобы есть автоматическое оружие, гранаты, две бомбы. Еще одна взрывчатка, по его же словам, спрятана в другом людном месте Луцка. Террорист утверждает, что все они взорвутся, если не будут выполнены его требования.

Он требует, чтобы председатели судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинские олигархи записали и выложили в Youtube заявления о том, что именно они - террористы в законе. Также видеообращение должен записать президент Владимир Зеленский.

Как сообщал УНИАН, в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter