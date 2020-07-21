Аваков сообщил о задержании сообщников луцкого террориста

На вопрос, сколько было сообщников, полицейские ответили, что это тайна следствия.

Сегодня, 21 июля, около 20:00 в Харькове оперативники задержали сообщника Максима Кривоша, который захватил автобус с заложниками в Луцке.

"Пару часов назад один товарищ задержан с которым он имел деловые контакты. Там изъяли несколько единиц оружия, патроны, взрывчатку и так дальше", - рассказал журналистам во время брифинга в Луцке министр внутренних дел, Арсен Аваков.

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На вопрос, сколько было сообщников, полицейские ответили, что это тайна следствия.

Как сообщил собственный источник в правоохранительных органах харьковской области, вечером сотрудники СБУ и Нацполиции Харьковской области задержали 44-летнего мужчину. По предварительной информации правоохранителей, Максим Кривош прислал харьковчанину посылку, в которой находилось оружие. Сейчас следователи устанавливают причастие задержанного к сегодняшним событиям в Луцке.

Как сообщал УНИАН, в Луцке задержали террориста Максима Плохого, который утром захватил в заложники пассажиров автобуса.

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