СМИ назвали настоящее имя луцкого террориста

Также стало известно, что мужчина принудительно лечился в психиатрической больнице.

Луцкого террориста, захватившего автобус с пассажирами, на самом деле зовут Максим Степанович Кривош, а Максим Плохой - это его псевдоним.

Об этом сообщает издание "Волынские новости" со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что он официально прописан в городе Дубно.

"Он часто бывал в Луцке, имеет здесь много знакомых и даже после выхода из тюрьмы находился в поле зрения полиции. Со слов людей, которые его опознали, человек производил впечатление адекватного человека, правда странноватого. Он часто менял номера телефонов и мало говорил о себе конкретной информации", - пишут "Волынские новости".

Также стало известно, что Максим Кривош принудительно лечился в психиатрической больнице.

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Как сообщал УНИАН, сегодня утром на Театральной площади в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус пригородного сообщения с около 20 пассажирами.

В области введен оперативный план "Заложник", СБУ введен план "Бумеранг". Со злоумышленником ведутся переговоры. Центр города перекрыт полицией.

Известно, что мужчина высказывал возмущения "существующей системой в Украине", отказался выходить и отпускать людей, а также открыл стрельбу в сторону правоохранителей. Сведений о пострадавших пока нет.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.

По информации заместителя главы Министерства внутренних дел Украины Антона Геращенко, злоумышленник, который захватил автобус с пассажирами, позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой". На место происшествия для кооринації действий правоохранителей вылетел глава МВД Арсен Аваков.

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