Захват заложников в Луцке: на месте ЧП прозвучали выстрелы
В Луцке, где террорист захватил пассажирский автобус, раздались выстрелы.
Об этом сообщает корреспондент УНИАН.
Как сообщается, после передачи воды в автобус к двери автобуса снова подошел полицейский и какое-то время стоял возле нее.
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Через короткое время из автобуса раздалось два выстрела, после чего полицейский ушел.
Как сообщал УНИАН, уроженец России Максим Кривош (представившийся правоохранителям Максимом Плохим), который захватил автобус с заложниками на Театральной площади в Луцке, подпустил к нему сотрудника правоохранительных органов.
Террорист разрешил передать упаковки воды. Воду заложникам передал первый заместитель Национальной полиции Евгений Коваль.
Напомним, сегодня утром в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус «Берестечко - Красниловка», который сейчас находится на Театральной площади.
По предварительной информации, в заложниках от 10 до 20 человек.
Злоумышленник имеет при себе взрывчатку и оружие.
Известно, что мужчина выражал возмущение «существующей системой в Украине». Он отказался выходить и отпускать людей, а также открыл стрельбу в сторону правоохранителей.
В области введен оперативный план «Заложник». Центр перекрыт полицией.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что подозреваемым в захвате автобуса с заложниками является 44-летний дважды судимый Максим Кривош. По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, который прибыл в Луцк, правоохранители установили контакт со злоумышленником, с ним ведутся переговоры. Он добавил, что пассажиры захваченного автобуса находятся в «нормальном состоянии».
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