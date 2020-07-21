Захват заложников в Луцке: на месте ЧП прозвучали выстрелы

Через несколько минут после передачи воды в автобус оттуда снова прозвучали выстрелы.

В Луцке, где террорист захватил пассажирский автобус, раздались выстрелы.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Как сообщается, после передачи воды в автобус к двери автобуса снова подошел полицейский и какое-то время стоял возле нее.

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Через короткое время из автобуса раздалось два выстрела, после чего полицейский ушел.

Как сообщал УНИАН, уроженец России Максим Кривош (представившийся правоохранителям Максимом Плохим), который захватил автобус с заложниками на Театральной площади в Луцке, подпустил к нему сотрудника правоохранительных органов.

Террорист разрешил передать упаковки воды. Воду заложникам передал первый заместитель Национальной полиции Евгений Коваль.

Напомним, сегодня утром в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус «Берестечко - Красниловка», который сейчас находится на Театральной площади.

По предварительной информации, в заложниках от 10 до 20 человек.

Злоумышленник имеет при себе взрывчатку и оружие.

Известно, что мужчина выражал возмущение «существующей системой в Украине». Он отказался выходить и отпускать людей, а также открыл стрельбу в сторону правоохранителей.

В области введен оперативный план «Заложник». Центр перекрыт полицией.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что подозреваемым в захвате автобуса с заложниками является 44-летний дважды судимый Максим Кривош. По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, который прибыл в Луцк, правоохранители установили контакт со злоумышленником, с ним ведутся переговоры. Он добавил, что пассажиры захваченного автобуса находятся в «нормальном состоянии».

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