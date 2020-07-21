Правоохранители установили контакт с террористом в Луцке

Министр внутренних дел Арсен Аваков выразил надежду, что вскоре заложников удастся освободить.

Правоохранители установили контакт с человеком, который захватил заложников в Луцке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил в Луцке.

«У нас есть контакт с этим человеком, переговоры продолжаются, люди находятся в нормальном состоянии, со слов одного человека, с которым нам удалось поговорить, мы надеемся, что в ближайшее время сможем разрешить ситуацию», - сказал министр.

Он призвал журналистов не распространять недостоверную информацию о мужчине, который захватил заложников.

Читайте такжеВ Луцке террорист захватил автобус с заложниками: все подробности (онлайн-трансляция)

«Я бы очень попросил вас быть аккуратными в комментариях, не распространять недостоверную информацию в адрес человека, который удерживает заложников. Потому что это не помогает ситуации, а создает дополнительное напряжение», - сказал Аваков.

Также он добавил, что полиция провела беседу с женой, с родственниками и друзьями человека, который захватил заложников.

Вместе с тем Аваков заявил, что информация о том, что якобы этот мужчина лечился от психических заболеваний, является недостоверной.

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 21 июля, на Театральной площади в центре Луцка мужчина захватил рейсовый автобус пригородного сообщения с около 20 пассажирами. Он сообщил, что автобус заминирован, и он имеет автоматическое оружие и большое количество взрывчатки.

В области введен оперативный план «Заложник», СБУ ввела план «Бумеранг». Со злоумышленником ведутся переговоры. Центр Луцка перекрыт полицией.

Известно, что мужчина, который высказывал возмущение «существующей системой в Украине», отказался выходить и отпускать людей, а также открыл стрельбу в сторону правоохранителей. Затем выбросил из автобуса гранату, которая не сдетонировала. В автобусе повреждены два окна. Сведений о пострадавших пока нет.

В полиции заявили, что требования злоумышленника не содержат никакой конкретики.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что подозреваемым в захвате автобуса с заложниками является 44-летний дважды судимый Максим Кривош.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram