"Луцкий террорист" подпустил к автобусу сотрудника полиции, который передал заложникам воду

На стриме с места события было видно, что к автобусу, где уже девятый час сидят заложники, подошел полицейский в желтой жилетке.

Уроженец России Максим Кривош (представившийся правоохранителям Максимом Плохим), который захватил автобус с заложниками на Театральной площади в Луцке, подпустил к нему сотрудника правоохранительных органов.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал первый заместитель Национальной полиции Евгений Коваль», - сообщил он.

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На стриме с места события видно, что к автобусу, где уже девятый час сидят заложники, подошел полицейский в желтой жилетке. Он передал в автобус пакет и некоторое время стоял у двери, после чего ушел.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус «Берестечко - Красниловка», который сейчас находится на Театральной площади. По предварительной информации, в заложниках около 20 человек. Злоумышленник имеет при себе взрывчатку и оружие.

Известно, что мужчина выражал возмущение «существующей системой в Украине». Он отказался выходить и отпускать людей, а также открыл стрельбу в сторону правоохранителей.

В области введен оперативный план «Заложник». Центр перекрыт полицией.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что подозреваемым в захвате автобуса с заложниками является 44-летний дважды судимый Максим Кривош.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, который прибыл в Луцк, правоохранители установили контакт со злоумышленником, с ним ведутся переговоры. Он добавил, что пассажиры захваченного автобуса находятся в «нормальном состоянии».

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