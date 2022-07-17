Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

В Николаеве ликвидированы очаги возгораний, на одном из объектов продолжается разбор завалов.

Об этом сообщил в Telegram мэр Николаева Александр Сенкевич.

"Сегодня ночью российские оккупанты обстреляли в Николаеве объекты промышленности и инфраструктуры. В результате ракетных ударов произошли разрушения зданий и пожары. По состоянию на 9:00, спасатели ГСЧС ликвидировали все очаги возгораний. На одном из объектов продолжается разбор завалов", - написал он.

Сенкевич добавил, что информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве ночью ориентировочно в 03: 05 прогремело около 10 мощных взрывов после объявления воздушной тревоги.

Председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что предварительно известно о попаданиях и пожарах на двух промышленных предприятиях в Николаеве.

Вас также могут заинтересовать новости: