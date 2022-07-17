Предварительно, есть возгорание.

Ночью с субботы на воскресенье российские оккупанты нанесли удар по Николаеву.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

В 03:05 в Николаеве и области была объявлена воздушная тревога. Впоследствии мэр подтвердил, что по городу есть "прилеты".

"Около 10 мощных взрывов прогремело в Николаеве. Предварительно, есть возгорание", - написал он.

Сенкевич подчеркнул, что воздушная тревога продолжается и призвал не игнорировать правила безопасности.

"Больше информации сообщу вам позже!",- добавил он.

Как писал УНИАН, 15 июля 2022 года в Николаеве прозвучали более 10 мощных взрывов. Были атакованы два крупнейших университета города.

Впоследствии стало известно, что в результате вражеских ракетных ударов были раненые.

За сутки 15 июля по Николаевщине был нанесен 31 удар, 8 ударов из реактивных систем залпового огня и 18-из артиллерии.

По состоянию на утро 16 июля в больницах находится 321 гражданин, пострадавший от атак оккупантов на Николаевскую область.

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