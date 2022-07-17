Ночью с субботы на воскресенье российские оккупанты нанесли удар по Николаеву.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
В 03:05 в Николаеве и области была объявлена воздушная тревога. Впоследствии мэр подтвердил, что по городу есть "прилеты".
"Около 10 мощных взрывов прогремело в Николаеве. Предварительно, есть возгорание", - написал он.
Сенкевич подчеркнул, что воздушная тревога продолжается и призвал не игнорировать правила безопасности.
"Больше информации сообщу вам позже!",- добавил он.
Как писал УНИАН, 15 июля 2022 года в Николаеве прозвучали более 10 мощных взрывов. Были атакованы два крупнейших университета города.
Впоследствии стало известно, что в результате вражеских ракетных ударов были раненые.
За сутки 15 июля по Николаевщине был нанесен 31 удар, 8 ударов из реактивных систем залпового огня и 18-из артиллерии.
По состоянию на утро 16 июля в больницах находится 321 гражданин, пострадавший от атак оккупантов на Николаевскую область.
Вас также могут заинтересовать новости:
- РФ ударила ракетами по двум университетам в Николаеве: Ким показал видео "прилета"
- "А если бы по питерскому университету прилетело 5 ракет?": Ким об ударах по университетам в Николаеве (видео)
- В Минобороны рассказали, по каким именно объектам пытаются бить россияне
- Два склада боеприпасов и три десятка военных потеряли россияне на юге Украины