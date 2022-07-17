Подробная информация уточняется.

В Николаеве в результате ракетного обстрела оккупантов на двух предприятиях возник пожар.

Об этом председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил в Telegram.

"Утром 17 июля, ориентировочно в 03:05, Николаев снова подвергся массированному ракетному обстрелу. Предварительно известно о попаданиях и пожарах на двух промышленных предприятиях. Подробная информация уточняется", - сообщил Ким.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве ночью прогремело около 10 мощных взрывов после объявления воздушной тревоги.

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