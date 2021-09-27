Служба безопасности Украины разоблачила медиков Житомирского областного онкологического диспансера, которые заставляли онкобольных покупать дорогостоящие лекарства в аптеках, хотя медикаменты им бесплатно предоставляет государство.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По имеющейся информации, организовал противоправную деятельность заведующий одного из отделений онкоцентра совместно со своим коллегой.
"Медики назначали лечение онкобольным, а дорогостоящие лекарства предлагали покупать в аптеках – это при том, что данные медикаменты они бесплатно получали от государства на каждого больного", – говорится в сообщении.
Читайте такжеТерроризировали жителей города: в Одесской области задержали членов банды (фото)Отмечается, что медики-мошенники "списывали" полученные лекарства и продавали их частным аптекам за половину цены. Препараты сбывали в нескольких областных центрах. Схема действовала по меньшей мере на протяжении последних полгода.
В ходе обысков, проведенных в служебных кабинетах обоих злоумышленников и в их частных автомобилях, в аптечных пунктах, задействованных в противоправной схеме, изъяли: почти 500 тысяч гривень наличными; очередную партию готовых к "сбыту" лекарств (50 упаковок дорогостоящего медпрепарата).
Продолжается досудебное расследование для выявления всех причастных к незаконной деятельности лиц.
Ранее в Харьковской области сотрудники СБУ разоблачили схему подделки ПЦР-тестов на коронавирус COVID-19, которая приносила злоумышленникам до 1 млн гривень прибыли ежемесячно.
По данным спецслужбы, сделку организовали работники одной из частных лабораторий вместе с представителями турагентства.